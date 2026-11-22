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Ситуация, когда латание дыр уже не спасает, требовала кардинальных мер. Решение пришло с вводом по республике национального проекта МЭКС – «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Сегодня город переживает коммунальную перезагрузку: на его улицах кипит работа, в траншеи укладываются километры новых труб, часть долгосрочных планов обретает реальные очертания.

Для Текели вопрос водоснабжения уже перешел в разряд суперактуальных: старые трубы протяженностью 170 км изношены на 86%!

– В настоящее время в городе, согласно нацпроекту МЭКС, поэтапно решается многолетняя проблема обеспечения населения качественной питьевой водой, – сообщил аким Текели Айдос Бекетаев.

Работы по модернизации водопроводного хозяйства разделили на несколько последовательных этапов. Первым делом строители обеспечили транспортировку воды от природных источников до фильтровальной станции, проложив 16,5 км новых сетей от действующих скважин.

Параллельно с 2025 года идет реконструкция магистрального водопровода – к сегодняшнему дню уложено 9,8 км труб. Теперь работы перемещены непосредственно в жилые массивы. В этом году коммунальщики дошли до микрорайонов Металлург и Алатау, а уже в следующем техника и рабочие появятся в Достыке и Горняцком.

– В период с 2027 по 2029 год в Текели планируют полностью обновить 182,9 километра водопроводных сетей. По завершении этого этапа качественная питьевая вода без перебоев и аварий придет в дома 10 310 абонентов, – заверил Айдос Бекетаев.

Не менее важная задача в рамках нацпроекта – модернизация в Текели системы водоотведения. В микрорайоне Алатау полным ходом идет замена канализационных сетей. Работа разбита на три этапа, первые два уже находятся в активной фазе, третий стартует в 2027 году. Предусмотрена и реконструкция городских канализационных очистных сооружений.

Отдельное направление проек­та связано с подготовкой к более надежной работе системы отоп­ления. Сейчас уровень изношенности городских теплосетей сос­тавляет 42,3%. После ремонтных работ его планируется снизить до 8%.

Национальный проект дает городу уникальный шанс – не латать бесконечные порывы, а кардинально обновить «артерии», от которых зависит жизнедеятельность всего Текели. Поэтапная, сис­темная замена коммуникаций – это инвестиции в спокойствие и уют каждого горожанина.