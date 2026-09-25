Текели открывает новые маршруты

Статьи,Таза Казахстан
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Экопарк «Серкесай» в Текели уже в день открытия принял тысячи отдыхаю­щих. Новое пространство у подножия гор сразу показало свой потенциал: сюда пришли семьями, туристическими группами – прогуляться, увидеть знакомые места по-новому и еще раз убедиться, что природа остается одним из главных богатств небольшого горного города.

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Экопарк «Серкесай» официаль­но открыт 23 сентяб­ря. Его соз­дание стало частью большой работы, которая проводится в области Жетысу в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан». Один из ее принципов – бережное отношение к окружающей среде и создание благоустроенных общественных пространств с сохранением естественного природного ландшафта.

Именно такой подход лег в основу проекта в Текели. «Серкесай» задуман не как привычный городской парк, а как территория для отдыха на природе, пеших прогулок, активного досуга и знакомства с туристическими маршрутами.

Уже программа открытия наглядно продемонстрировала возможности нового пространства. Здесь развернулись тематические площадки и выставки «Искусство, рожденное природой», «Продукция Текели», «Мой Текели», «Туристический слет». Местные мастера представили изделия из дерева и войлока, украшения, мед, чаи из горных трав и другую продукцию, которая вполне может стать частью собственного туристического бренда города.

Гости слушали национальную музыку, занимались йогой, участвовали в общей разминке и скандинавской ходьбе. А желающие увидеть больше отправились по туристическому марш­руту «Серкесай». Отдельные презентации посвятили детскому туризму и краеведению.

Для Текели появление такого объекта особенно важно. Само расположение населенного пунк­та рядом с горными ущельями, реками и тропами для пеших путешествий дают ему возможности для развития внутреннего туризма. Экопарк становится удобной отправной точкой для знакомства с этими местами.

– Объект очень удобный, и, несомненно, он будет полезен и самим горожанам, и любителям внутреннего туризма. В Текели действительно есть что посмотреть. Думаю, постепенно о наших красивых местах будут узнавать все больше людей, и мы точно станем городом с высоким туристическим рейтингом, – говорит жительница Текели Марина Воронцова.

«Серкесай» – один из трех экопарков, создаваемых в Жетысу. Еще два расположены в Талдыкоргане и Сарканском районе. В областном центре для этих целей выбрана местность Тасбақа (Черепаха), известная своими петроглифами и природным ландшафтом. Территория удобна для коротких пеших маршрутов и однодневного семейного отдыха. В Саркане статус экопарка получил Қойтас, где при благоустройстве также сделана ставка на сохранение природной среды.

Таким образом, формируется сразу несколько новых точек притяжения, каждая со своим характером. Талдыкорган предлагает сочетание природного и историко-культурного туризма, Саркан – знакомство с природой Жоңғар Алатау, Текели – горные маршруты и активный отдых.

Такое направление вполне соответствует самой идее «Таза Қазақстан», благоустройство не обязательно должно означать масштабное вмешательство в природную среду. Напротив, задача – сделать красивые места более доступными для людей, одновременно сохранив то, ради чего сюда приходят.

Кстати, на сегодня в области Жетісу насчитывается более 130 парков, скверов и аллей общей площадью почти 300 га. Появление же экопарков расширяет привычное представление об общественных пространствах, связывая благоустройство с экологическим воспитанием и туризмом. Для Текели это еще и возможность заметнее обозначить себя на туристической карте региона. Город давно живет рядом с горами. Теперь эта близость к природе все активнее становится его преимуществом – местом, куда можно приехать не только ради красивого вида, но и ради полноценного путешествия.

#акция #экология #Текели #Таза Қазақстан

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