​Текст бюллетеней утвержден

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Ануар КАЛМЫКОВ

Центральная избирательная комиссия 9 марта 2016 года приняла постановление «Об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранного государства на внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и очередные выборы депутатов маслихатов Республики Казахстан, назначенные на 20 марта 2016 года».

Согласно данному постановлению Центризбиркомом по представлению Министерства иностранных дел РК аккредитованы еще 37 наблюдателей. Из них: 19 наблюдателей миссии от СНГ, 8 – от миссии ШОС, 7 – от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран и 3 наблюдателя от Украины.

Таким образом, по состоянию на 9 марта 2016 года Центр­избиркомом аккредитованы 345 наблюдателей трех миссий международных организаций (БДИПЧ/;ОБСЕ, СНГ и ШОС), двух международных организаций (Организация исламского сотрудничества и Парламентская ассамблея тюркоязычных стран) и 10 иностранных государств.

Также Министерством иностранных дел РК по состоянию на 3 марта 2016 года аккредитованы 116 представителей иностранных средств массовой информации от 28 государств.

Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций осуществляется Центризбиркомом по 14 марта 2016 года.

Кроме того, в соответствии со статьями 12 и 37 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия установила, что на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, будет изготовлен 451 избирательный бюллетень. Это количество включает резерв в один процент от общего числа избирателей (членов АНК), включенных в списки.

Также ЦИК РК утвердила текст избирательного бюллетеня по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК, избираемых Ассамблеей народа Казахстана.

Бюллетени должны быть доставлены в избирательную комиссию Астаны не позднее 19 марта 2016 года.

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