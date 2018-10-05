Послание Президента Текст Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ



Уважаемые казахстанцы!



За годы Независимости нами проделана большая работа.

Создав современное прогрессивное государство с динамично развивающейся экономикой, мы обеспечили мир и общественное согласие.

Провели качественные и исторически значимые структурные, конституционные и политические реформы.

Добились повышения международного авторитета Казахстана и усиления его геополитической роли в регионе.

Мы зарекомендовали себя в качестве ответственного и востребованного международного партнера в решении региональных и глобальных проблем.

Казахстан стал первым государством среди стран СНГ и Центральной Азии, который был выбран мировым сообществом для проведения международной выставки «ЭКСПО-2017».

Мы построили новую столицу – Астану, ставшую финансовым, деловым, инновационным и культурным центром евразийского региона.

Численность населения страны превысила 18 миллионов человек, продолжительность жизни достигла 72,5 лет.

Мы сформировали прочные экономические основы.

За последние 20 лет в страну привлечены прямые иностранные инвестиции в объеме 300 миллиардов долларов США.

Развивается малый и средний бизнес, составляющий основу процветания экономики. В рейтинге ведения бизнеса Всемирного банка Казахстан поднялся на 36-е место среди 190 стран.

Мы всегда своевременно реагировали на внешние вызовы и были готовы к ним.

В связи с этим я выдвигал необходимые программные инициативы по модернизации страны. Их реализация стала основным фактором успешного развития.

Наша стратегическая цель – к 2050 году войти в число 30 развитых стран мира.

В 2014 году мы начали реализацию комплексной программы «Нұрлы жол», направленной на модернизацию инфраструктуры страны.

Три года назад был обнародован План нации «100 конкретных шагов».

Затем мы приступили к Третьей модернизации страны. Ее главная задача – сформировать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность Казахстана.

Устойчивое развитие нашей страны вселяет большую надежду на дальнейшее повышение уровня жизни.

Мы готовы к решению новых задач.



Уважаемые соотечественники!

В последнее время усиливаются процессы мировой политической и экономической трансформации.

Мир стремительно меняется.

Рушатся казавшиеся незыблемыми устои системы глобальной безопасности и правила международной торговли.

Новые технологии, роботизация и автоматизация усложняют требования к трудовым ресурсам и качеству человеческого капитала.

Выстраивается совершенно новая архитектура финансовых систем. При этом фондовые рынки надувают новый «мыльный пузырь», который может спровоцировать очередной финансовый кризис.

Сегодня глобальные и локальные проблемы переплетаются. В этих условиях ответом на вызовы и залогом успешности государства становится развитие главного богатства – человека.

Правительству, каждому руководителю госоргана, госкомпании нужно изменить подходы в работе. Главным приоритетом должен стать рост благосостояния казахстанцев.

Именно по этому параметру я буду теперь оценивать персональную эффективность и соответствие занимаемым должностям.

* * *

Благополучие казахстанцев зависит в первую очередь от стабильного роста доходов и качества жизни.

I. РОСТ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.

Доходы растут, когда человек трудолюбив, является профессионалом своего дела, получает достойную заработную плату или имеет возможность открывать и развивать собственное дело.

Лишь совместными усилиями мы сможем создать Общество Всеобщего Труда.

Во-первых, поручаю Правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную зарплату в 1,5 раза – с 28 до 42 тысяч тенге.

Это напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

Повышение охватит 275 тысяч работников бюджетных организаций, зарплаты которых вырастут в среднем на 35%.

На эти цели из республиканского бюджета на 2019–2021 годы нужно выделять 96 миллиардов тенге ежегодно.

При этом теперь минимальная зарплата не будет привязана к прожиточному минимуму. Новый размер минимальной заработной платы станет катализатором роста оплаты труда в целом в масштабах всей экономики.

Надеюсь, данная инициатива будет поддержана крупными компаниями в части повышения зарплат низкооплачиваемым работникам.

Во-вторых, нужно формировать стабильные источники роста бизнеса, стимулировать частные инвестиции и способствовать свободе рынка.

Именно бизнес создает новые рабочие места и обеспечивает большую часть казахстанцев доходами.

ПЕРВОЕ. Еще в 2010 году мы запустили программу «Дорожная карта бизнеса-2020».

В рамках своих поездок в регионы я убедился в ее эффективности.

Действие программы следует продлить до 2025 года.

На ее реализацию необходимо предусмотреть дополнительно не менее 30 миллиардов тенге ежегодно.

Это позволит за 3 года дополнительно создать не менее 22 тысяч новых рабочих мест, обеспечит поступление 224 миллиардов тенге налогов и производство продукции на 3 триллиона тенге.

ВТОРОЕ. Необходимо принять решительные меры по развитию конкуренции в экономике и наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий.

В сфере коммунальных услуг и регулирования естественных монополий тарифообразование и расходование собранных с потребителей средств до сих пор не прозрачно.

Отсутствуют эффективный мониторинг и контроль инвестиционных обязательств монополистов.

Правительству нужно в трехмесячный срок рассмотреть данный вопрос и реформировать работу антимонопольного ведомства, значительно усилив функции по защите конкуренции.

Это важно, поскольку приводит к росту издержек для бизнеса, снижению реальных доходов людей.

ТРЕТЬЕ. Необходимо повысить защиту бизнеса от неправомерного административного давления и угроз уголовного преследования.

Поручаю с 1 января 2019 года поднять пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 50 тысяч МРП с увеличением штрафов.

Также нужно реорганизовать Службу экономических расследований, передав ее функции в Комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой.

Мы должны идти к «безналичной экономике». Здесь следует опираться не только на репрессивные, но и стимулирующие инструменты, например, поощрять бизнес к использованию безналичного расчета.

Завершение интеграции налоговых и таможенных информсистем повысит прозрачность администрирования.

Правительству необходимо принять действенные меры по сокращению теневого оборота в экономике как минимум на 40% за 3 года.

Чтобы бизнес мог начать работу с чистого листа, поручаю с 1 января 2019 года приступить к проведению налоговой амнистии для МСБ, списав пени и штрафы при условии уплаты основной суммы налога.

ЧЕТВЕРТОЕ. Экспортоориенти-рованная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики.

Правительству необходимо сфокусироваться на поддержке экспортеров в обрабатывающем секторе.

Наша торговая политика должна перестать быть инертной.

Необходимо придать ей энергичный характер с целью эффективного продвижения наших товаров на региональных и мировых рынках.

Одновременно нужно помогать нашим предприятиям осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления, развивать так называемую «экономику простых вещей».

Это важно не только для реализации экспортного потенциала, но и насыщения внутреннего рынка отечественными товарами.

Поручаю Правительству направить дополнительно 500 миллиардов тенге на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта в течение следующих 3 лет.

Нацбанку для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов поручаю предоставить долгосрочную тенговую ликвидность в размере не менее 600 миллиардов тенге.

Правительству совместно с Нацбанком нужно обеспечить строгий контроль за целевым использованием данных средств.

Для реализации крупных, прорывных проектов следует рассмотреть вопрос создания Фонда прямых инвестиций в несырьевой сектор, который будет осуществлять свою деятельность на принципе соинвестирования с иностранными инвесторами.

Также необходимо усилить работу по развитию транспортно-логистического и других секторов услуг.

Особое внимание следует уделить развитию въездного и внутреннего туризма для использования нашего богатого природного и культурного потенциала. Правительству следует в сжатые сроки принять отраслевую госпрограмму.

ПЯТОЕ. Нужно в полной мере реализовать потенциал агропромышленного комплекса.

Основная задача – увеличить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной продукции сельского хозяйства к 2022 году.

Все меры господдержки необходимо направить на масштабное привлечение современных агротехнологий в страну.

Мы должны использовать лучший опыт управления отраслью путем внедрения гибких и удобных стандартов и привлечения «седых голов» – авторитетных зарубежных специалистов в области сельского хозяйства.

Нужно выстроить систему массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам ведения хозяйства.

Поручаю Правительству в ближайшие 3 года на эти цели предусмотреть дополнительно не менее 100 миллиардов тенге ежегодно.

ШЕСТОЕ. Особое внимание следует уделять развитию инновационных и сервисных секторов.

Прежде всего необходимо обеспечить развитие таких направлений «экономики будущего», как альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, большие данные, интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и другие.

Именно от них в будущем зависят место и роль страны в глобальном мире.

Поручаю Правительству совместно с Назарбаев Университетом по каждому направлению разработать специальные программы с определением конкретных проектов.

Одним из них может стать создание на базе университета научно-исследовательского института по разработке технологий искусственного интеллекта.

СЕДЬМОЕ. Необходимо усилить роль финсектора в развитии реальной экономики и обеспечить долгосрочную макроэкономическую стабильность.

Рост цен, доступ к финансированию, устойчивость банков – вот, что сейчас больше всего интересует людей.

Нацбанку совместно с Правительством нужно наконец начать системно решать вопросы оздоровления финансового и реального секторов, проведения комплексной антиинфляционной политики.

В складывающихся условиях критически важно наращивать кредитование экономики, особенно обрабатывающего сектора и МСБ.

Необходимо также повышать эффективность управления пенсионными активами и ресурсами системы соцстрахования, реально развивать альтернативные финансовые инструменты – рынок ценных бумаг, страхование и так далее.

Важную роль в обеспечении бизнеса иностранными инвестициями, доступом к капиталу должен сыграть Международный финансовый центр «Астана». Мы специально создали отдельный суд, финансовый регулятор, биржу.

Всем госорганам и нацкомпаниям следует активно использовать эту площадку и содействовать ее быстрому становлению и развитию.

* * *

Эффективная реализация перечисленных мер повысит доходы казахстанцев за счет роста зарплат и создания новых рабочих мест.

Данные процессы постоянно должны быть в центре внимания Правительства.

II. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.

Второй составляющей благополучия является рост уровня жизни.

Вопросы качества и доступности образования, здравоохранения, жилья, комфортного и безопасного проживания касаются каждой казахстанской семьи.

В связи с этим Правительство должно пересмотреть приоритеты бюджетных расходов с акцентом на социальном секторе, безопасности и инфраструктуре.

ПЕРВОЕ. В течение 5 лет необходимо довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП.

Финансирование нужно направить на реализацию намеченных реформ, которые обеспечат значительное повышение качества обслуживания населения.

ВТОРОЕ. Необходимо кардинально повысить качество дошкольного образования.

Основы мышления, умственные и творческие способности, новые навыки формируются в самом раннем детстве.

Акценты в образовании смещаются в сторону модели 4К: развития креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде.

В этой сфере необходимо пересмотреть квалификационные требования, методы обучения, систему оплаты труда воспитателей и других работников детских садов.

Министерству образования и науки совместно с акиматами в текущем году нужно разработать соответствующую «дорожную карту».

ТРЕТЬЕ. В сфере среднего образования основные подходы определены – на нынешнем этапе нужно сконцентрироваться на их исполнении.

Система и методики обучения Назарбаев интеллектуальных школ должны стать единым стандартом для государственных школ. Это станет завершающим этапом в реформах школьного образования.

Система оценки знаний должна основываться на международных стандартах.

Уже в средней школе важно проводить профессиональную диагностику и ориентацию детей на наиболее востребованные специальности. Это позволит выстроить индивидуальную траекторию обучения и сократить учебную нагрузку на ученика и учителя.

Учитывая важность детской безопасности, поручаю обеспечить оснащение всех школ и детских садов системами видеонаблюдения, усилить работу школьных психологов и реализовать другие последовательные меры.

В целях повышения доступности образования поручаю Правительству предусмотреть в республиканском бюджете на 2019–2021 годы дополнительно 50 миллиардов тенге для регионов, испытывающих наибольший дефицит ученических мест и проблемы с трехсменными и аварийными школами.

ЧЕТВЕРТОЕ. Считаю необходимым разработать и принять в следующем году Закон «О статусе педагога».

Он должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций.

ПЯТОЕ. В высшем образовании будут повышены требования к качеству подготовки в учебных заведениях.

Мы увеличили количество грантов, теперь наступило время усиления ответственности.

Главный критерий оценки успешности вуза – это занятость выпускников после окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую работу.

Нужно проводить политику по укрупнению вузов.

На рынке должны остаться только те из них, которые обеспечивают высокое качество образования. Важно развивать партнерство с ведущими университетами мира, привлекая на работу, по опыту Назарбаев Университета, лучших зарубежных топ-менеджеров.

Считаю необходимым на базе имеющейся образовательной инфраструктуры создать новый региональный вуз по примеру Назарбаев Университета.

ШЕСТОЕ. Качество медицинских услуг является важнейшим компонентом социального самочувствия населения.

В первую очередь нужно повысить доступность первичной медико-санитарной помощи, особенно на селе.

Для стимулирования работников ПМСП поручаю с 1 января 2019 года поэтапно повысить заработную плату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления заболеваниями.

Для этого в следующем году будет выделено 5 миллиардов тенге.

С 1 января 2019 года все поликлиники и больницы должны перейти на безбумажное, цифровое ведение медицинской документации.

Это позволит к 2020 году сформировать электронные паспорта здоровья для всего населения, устранить очереди, бюрократию, повысить качество услуг.

Используя опыт уже созданных кардиологического и нейрохирургического кластеров, в 2019 году нужно приступить к строительству Национального научного онкологического центра в Астане.

Таким образом мы спасем многие человеческие жизни.

СЕДЬМОЕ. На региональном уровне необходимо найти резервы и повысить доступность массового спорта и физкультуры.

Поручаю Правительству и акимам построить не менее 100 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Также нужно эффективно использовать имеющиеся спортивные сооружения, особенно при школах, обустраивать дворы, парки, скверы для занятий физкультурой.

ВОСЬМОЕ. Здоровье нации – главный приоритет государства. Это означает, что казахстанцы должны потреблять качественные продукты.

Сегодня отсутствует целостная политика по защите населения от некачественных и опасных для здоровья и жизни товаров и услуг.

Поручаю Правительству принять меры и упорядочить эту деятельность.

Со следующего года должен начать работу Комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг.

Его деятельность главным образом будет включать экспертизу продуктов питания, лекарственных средств, питьевой воды, детских товаров, медицинских услуг.

Для этого необходимо обеспечить современную лабораторную базу и сформировать штат квалифицированных специалистов.

При этом нужно институционально усиливать и активно использовать общественные организации по защите прав потребителей.

Мы всегда помогаем бизнесу, но человек, его права и здоровье важнее.

Государство в рамках снижения административных барьеров отказалось от многих проверок, разрешений и тому подобного.

Поэтому ответственность за качество и безопасность предлагаемых товаров и услуг ложится и на бизнес-сообщество.

В целом, бизнес должен думать не только о прибыли, но и совместно с государством обеспечивать безопасность и комфорт для наших граждан.

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Качественные социальные услуги населению должны гармонично сопровождаться созданием широких возможностей для улучшения жилищных условий, комфортного и безопасного проживания в любом населенном пункте страны.

III. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ.

Комфортность заключается прежде всего в доступности жилья, красивом и безопасном дворе, удобном для проживания и работы населенном пункте и качественной инфраструктуре.

ПЕРВОЕ. Качественное и доступное жилье.

Сегодня мы успешно реализуем программу «Нұрлы жер», обеспечившую мощный импульс жилищному строительству.

Запущена новая масштабная программа «7 - 20 - 25», которая повышает доступность жилищной ипотеки.

Поручаю акимам проработать вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета.

Выдача таких жилищных сертификатов повысит доступность ипотеки для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских и других специалистов, необходимых региону.

Также нужно увеличить в крупных городах строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения.

Эти меры позволят более 250 тысячам семей улучшить свои жилищные условия.

А с учетом строительства инженерной инфраструктуры для районов массовой застройки государство за 5 лет поможет 650 тысячам семей, или более 2 миллионам наших граждан.

ВТОРОЕ. Нужно обеспечить внедрение новых подходов к территориальному развитию страны.

На сегодня экономики ведущих стран в большей степени представлены глобальными городами или мегаполисами.

Более 70% мирового ВВП создается в городах.

У нас исторически сложился свой уклад, преобладала аграрная экономика с моногородами и небольшими областными центрами.

Поэтому для 18-миллионной страны 3 города-миллионника, 2 из которых стали таковыми в эпоху независимого Казахстана – это большое достижение.

Астана и Алматы уже дают более 30% ВВП страны.

Однако инфраструктура городов не всегда соответствует быстрорастущим потребностям предприятий и населения.

В последние годы по программе «Нұрлы жол» мы сформировали инфраструктуру республиканского значения.

С 2015 года построено и реконструировано 2400 км автодорог. Эта работа продолжается, и до 2020 года будет введено еще 4600 км дорог.

Теперь нужно системно развивать региональную и городскую инфраструктуру.

Для этого в текущем году увеличено финансирование: на дороги местного значения до 150 миллиардов тенге, сельского водоснабжения – до 100 миллиардов тенге.

Акимам нужно сконцентрироваться на решении наиболее острых проблем в регионах за счет данных средств.

Правительству также необходимо системно подойти к этой задаче, сформировать перечень дополнительных инфраструктурных вопросов, оценить проекты и изыскать источники их финансирования.

Строительство новых школ, детсадов, больниц необходимо синхронизировать с планами по развитию населенных пунктов, а также создавать условия для привлечения в этот сектор частных инвесторов.

В то же время, необходимо постепенно переходить от модели «инфраструктура к людям» к модели «люди к инфраструктуре».

Это будет стимулировать укрупнение населенных пунктов, повышать эффективность использования выделяемых средств.

Каждый регион и крупный город должны развиваться, опираясь на собственную модель устойчивого экономического роста и занятости с учетом имеющихся конкурентных преимуществ.

В этой связи нужно разработать систему региональных стандартов для различных населенных пунктов – от опорных сел до городов республиканского значения.

Стандарт должен включать конкретные показатели перечня и доступности социальных благ и госуслуг, обеспеченности транспортной, культурно-спортивной, деловой, производственной, цифровой инфраструктурой и другое.

Нужно усилить работу по улучшению экологической обстановки, в том числе по вредным выбросам, состоянию почв, земли, воздуха, утилизации отходов, а также развитию систем экологического мониторинга со свободным онлайн-доступом к ним.

Особое внимание должно быть уделено созданию «безбарьерной среды» для лиц с ограниченными возможностями.

Поручаю до 1 сентября 2019 года разработать Прогнозную схему территориально-пространственного развития страны до 2030 года, которая станет Новой картой управляемой урбанизации страны.

Для реализации практических мер поручаю подготовить прагматичную Программу развития регионов до 2025 года с указанием конкретных мероприятий, проектов и объемов финансирования.

Отмеченные аспекты регионального развития нужно учесть в госпрограммах «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер», сроки реализации которых также следует продлить до 2025 года.

Первая программа должна сфокусироваться на развитии транспортной инфраструктуры. Вторая – на коммунальном и жилищном строительстве.

Нужно придать этим программам «второе дыхание».

Нужны глубокие и качественные преобразования в работе правоохранительных органов.

Безопасность является неотъемлемой частью качества жизни.

Сотрудники органов внутренних дел находятся на «переднем фронте» борьбы с преступностью и защищают от нее граждан, нередко рискуя своими жизнями.

В то же время общество ожидает коренного улучшения работы правоохранительных органов, в первую очередь полиции.

Поручаю Правительству совместно с Администрацией Президента принять «Дорожную карту по модернизации органов внутренних дел».

Старт реформам должен быть дан уже с 1 января 2019 года.

Во-первых, нужно оптимизировать штатную численность МВД, избавить полицию от несвойственных функций.

Высвобождающиеся средства следует направить на повышение зарплат полицейских, решение их жилищных и иных социальных вопросов.

Во-вторых, необходимо утвердить новый стандарт полицейского и изменить систему карьерного продвижения, а также подготовки и отбора кадров через полицейские академии.

Все сотрудники должны пройти переаттестацию. Службу продолжат только лучшие из них.

В-третьих, следует внедрить новые современные форматы работы с населением, кардинально изменить критерии оценки полиции.

Нужно перевести работу полиции на сервисную модель.

В сознании граждан должно укрепиться, что полицейский не карает, а помогает в трудной ситуации.

При городских и районных органах внутренних дел необходимо создать комфортные условия для приема граждан по принципу ЦОНов.

Все города Казахстана необходимо обеспечить системами мониторинга общественной безопасности.

Ключевыми параметрами оценки работы полиции должны стать уровень доверия со стороны общества и чувство безопасности у населения.

ЧЕТВЕРТОЕ. Дальнейшая модернизация судебной системы.

За последние годы сделано немало, но пока еще не решена главная задача – обеспечение высокого уровня доверия к судам.

Вместе с тем верховенство права – это ключевой фактор успеха наших реформ.

Во-первых, следует продолжить внедрение современных форматов работы судов и передовых электронных сервисов.

Ежегодно 4 миллиона наших граждан втянуто в судебные разбирательства.

Сколько сил и средств тратится!

Должны быть сокращены излишние судебные процедуры, которые приводят к необоснованным затратам времени и ресурсов. То, что раньше требовало личного присутствия, сейчас может осуществляться дистанционно.

Во-вторых, нужно обеспечить качественное развитие и обновление кадров судебной системы, создать стимулы, чтобы судьями стремились стать лучшие юристы.

В-третьих, необходима понятная и предсказуемая судебная практика, особенно при судебных спорах между бизнесом и госструктурами, а также исключение возможностей неправомерного влияния на судей.

Поручаю Верховному Суду совместно с Правительством до конца года выработать соответствующий комплекс мер.

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Важнейшую роль в реализации любых реформ будет играть компактный и эффективный госаппарат, который все свои действия должен рассматривать через призму повышения благополучия народа.

IV. ГОСАППАРАТ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ПОТРЕБНОСТИ ГРАЖДАН.

Как должен измениться государственный аппарат в условиях нового времени?

ПЕРВОЕ. Кардинальное повышение эффективности деятельности государственных органов.

«Качество» должно стать новым стилем жизни государственного служащего, а самосовершенствование – его главным принципом.

Госслужащие новой формации должны сократить дистанцию между государством и обществом. Это предусматривает постоянную обратную связь, живое обсуждение и разъяснение людям конкретных мер и результатов государственной политики.

Академии госуправления совместно с Назарбаев Университетом необходимо разработать программу «Руководитель новой формации» и спецкурсы переподготовки при назначении на руководящие должности.

Важно привлечь профессионалов из частного сектора, имеющих опыт работы в лучших зарубежных компаниях или получивших образование в ведущих университетах мира.

В текущем году в 4 госорганах мы внедрили новую модель оплаты труда.

Все пилотные проекты показали хорошие результаты.

Повышена привлекательность госслужбы, что особенно актуально на региональном уровне.

За счет оптимизации неэффективных затрат и сокращения руководящего состава заработные платы низшего и среднего звена сотрудников возросли в 2 – 2,5 раза.

Отток кадров уменьшился в 2 раза. В 3 раза вырос приток высококвалифицированных специалистов из частного сектора, включая выпускников топовых вузов.

В Агентстве по делам госслужбы конкурс в центральный аппарат вырос до 28 человек на место, а в региональных подразделениях – до 60 человек на место.

На 1 вакантное место в акимате Мангистауской области теперь претендуют 16 человек, а в Министерстве юстиции – в среднем 13 человек.

В Астане только за счет новых подходов по финансированию проектов, реализуемых в рамках ГЧП, удалось сэкономить более 30 миллиардов тенге.

Для перехода на новую модель оплаты труда я предоставил руководителям госорганов право осуществлять «бюджетно-кадровый маневр».

Они получили возможность направлять сэкономленные средства на повышение оплаты труда служащим.

В настоящее время многие госорганы хотят перейти на новую модель.

Главное – они должны понимать, что это не просто механическое повышение зарплат, а прежде всего показатель повышения эффективности их работы.

Поручаю проконтролировать, чтобы рост затрат на оплату труда был компенсирован оптимизацией и экономией бюджетных расходов, в том числе расходов подведомственных организаций.

Здесь нельзя допустить формализма и уравниловки, для того чтобы не дискредитировать данный проект.

ВТОРОЕ. В это непростое время нужно добиваться максимальной отдачи от каждого выделяемого тенге.

Как показывают результаты проверок, в ряде случаев стоимость строительства завышается еще на этапе разработки проектной документации.

Существуют проекты, которые не доводятся до конца или изначально не имеют перспектив.

Если относиться к порученному делу ответственно, то можно высвободить сотни миллиардов тенге бюджетных средств и направить их на реальные нужды населения.

Правительству необходимо принять системные меры по оптимизации затрат и экономии средств, исключая неэффективные и несвоевременные расходы.

ТРЕТЬЕ. Будет продолжена активная борьба с коррупцией.

Во-первых, следует добиваться снижения прямых контактов госслужащих с населением в рамках предоставляемых госуслуг.

Одним из вопросов, волнующих людей, являются бюрократические процедуры в сфере земельных отношений и строительства.

В этой сфере нет прозрачности, полного доступа населения и бизнеса к информации.

Поручаю создать единую информационную базу данных о земельном фонде и объектах недвижимости.

В этом вопросе необходимо навести порядок и отдать землю реальным инвесторам!

Это только один пример.

Нужно провести соответствующую работу и по всем остальным направлениям, которые вызывают критику людей и бизнес-сообщества.

В целом, в 2019 году 80%, а в 2020 году не менее 90% госуслуг должно быть переведено в электронный формат.

Для этого необходимо в ускоренном порядке обновить Закон «О государственных услугах».

Во-вторых, нужно проработать вопрос повышения персональной дисциплинарной ответственности первых руководителей при совершении коррупционных правонарушений их подчиненными.

В то же время честно работающий сотрудник не должен бояться проверяющих.

В-третьих, следует распространить опыт столицы по реализации антикоррупционной стратегии в рамках проектов «Регионы, свободные от коррупции».

ЧЕТВЕРТОЕ. Нужно снизить формализм и бюрократию в работе Правительства и всех госорганов.

В последнее время в разы выросло количество длительных заседаний и совещаний в Правительстве, госорганах, а также значительно увеличился документооборот.

Бывают дни, когда Правительство проводит с участием акимов и их заместителей до 7 совещаний в день.

Когда им работать? Нужно положить конец такому положению дел и упорядочить этот вопрос.

Необходимо предоставить свободу принятия решений министрам и акимам, которые должны брать на себя конкретные обязательства и публично отчитываться за них.

Основой для этого должна стать разработанная карта показателей Стратегического плана развития страны до 2025 года.

ПЯТОЕ. Для эффективного осуществления поставленных задач необходимо усилить механизм контроля за проведением реформ.

Правительство и госорганы должны до конца года разработать конкретные индикаторы и «дорожные карты» с охватом всех указанных вопросов развития, а также своевременно внести все необходимые для запуска реформ законопроекты в Парламент.

В свою очередь Парламент должен качественно и оперативно их рассмотреть и принять.

Для мониторинга и оценки хода реализации реформ и основных стратегических документов поручаю создать в Администрации Президента Национальный офис модернизации с приданием ему необходимых полномочий.

Помимо мониторинга статпоказателей он обеспечит проведение регулярных опросов населения и бизнеса по актуальным для населения вопросам, как это практикуется в ОЭСР.

Офис будет регулярно докладывать мне ситуацию по каждому направлению.

Каждый член Правительства, руководитель госоргана, руководитель госкомпании будет нести персональную ответственность за достижение поставленных задач.



V. ЭФФЕКТИВНАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА.

Для обеспечения успешной модернизации Казахстана необходимо дальнейшее осуществление проактивной внешней политики.

Наш миролюбивый курс и четко определенные в этой сфере принципы полностью себя оправдывают.

Отношения Казахстана с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей.

Успешно функционирует Евразийский экономический союз, который состоялся как полноценное интеграционное объединение и активный участник мировых экономических отношений.

Открыта новая страница взаимодействия в регионе Центральной Азии.

Поступательно развивается всестороннее стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой.

Программа «Один пояс – один путь» придала новый импульс нашим отношениям с Китаем.

В ходе моего январского официального визита в Вашингтон и переговоров с Президентом Дональдом Трампом достигнута договоренность о расширенном стратегическом партнерстве Казахстана и США в XXI веке.

Мы продолжим динамичное сотрудничество с ЕС – нашим крупнейшим торговым и инвестиционным партнером.

Развиваются взаимовыгодные двусторонние отношения с государствами СНГ, Турцией, Ираном, странами Арабского Востока и Азии.

Принятая на саммите в Актау Конвенция о правовом статусе Каспийского моря открывает новые возможности сотрудничества с прикаспийскими странами.

Казахстан достойно завершает свою миссию в Совете Безопасности ООН.

Астанинский процесс по Сирии стал практически единственным эффективно работающим форматом переговоров по мирному урегулированию и выходу этой страны из кризиса.

Вместе с тем в непростых современных условиях внешняя политика Республики Казахстан требует адаптации и продвижения национальных интересов на принципах прагматизма.

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Во все времена только твердая воля к успеху и сплоченность народа вершили судьбы стран.

Лишь совместными усилиями мы сможем достичь великих высот.

VI. СОПРИЧАСТНОСТЬ КАЖДОГО КАЗАХСТАНЦА ПРОЦЕССАМ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СТРАНЕ.

Каждый казахстанец должен четко понимать суть проводимых реформ и их важность в деле процветания нашей Родины. Для их успешной реализации сегодня как никогда важна консолидация общества вокруг общих целей.

Программа «Рухани жаңғыру» получила широкую поддержку и придала мощный импульс модернизационным процессам в обществе.

Данную инициативу следует не только продолжить, но и наполнить новым содержанием и направлениями.

Комплексная поддержка молодежи и института семьи должна стать приоритетом государственной политики.

Необходимо создать широкую платформу социальных лифтов, которая будет включать полный комплекс мер поддержки всех категорий молодежи.

Предлагаю объявить следующий год Годом молодежи.

Мы должны приступить к модернизации социальной среды сельских территорий.

Этому будет способствовать запуск специального проекта «Ауыл – Ел бесігі».

Посредством данного проекта нам предстоит заняться продвижением идеологии труда в регионах.

Необходимо создать детско-юношеские объединения «Сарбаз», по аналогии с бойскаутским движением, усилить роль военно-патриотического воспитания в школах.

В рамках новой инициативы «Познай свою землю» следует возродить массовый школьный туризм по регионам страны.

Сегодня предложены беспрецедентные меры в основных сферах, определяющих социальное самочувствие населения.

Финансовый вес инициатив превышает 1,5 триллиона тенге, а совокупный эффект – еще больше, что обеспечит настоящий рывок в повышении уровня жизни населения.

Это – самые надежные и выгодные инвестиции.



Дорогие казахстанцы!

Благополучие народа и вхождение Казахстана в число 30 развитых стран мира – долгосрочная цель нашего независимого государства.

Мы всегда адекватно отвечаем на вызовы времени.

Это обеспечивается в первую очередь благодаря нашему единству.

«Богата та страна, где живут в согласии», – говорят у нас в народе.

На современном этапе также стоят непростые задачи.

Для нас нет непреодолимых высот, если мы сохраним свое согласие и единство.

В каждом своем послании я уделяю особое внимание улучшению социального положения и качества жизни народа.

Главная цель реализуемых сегодня государственных программ «7 - 20 - 25», «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» и других – это улучшение качества жизни населения.

У Казахстана еще много непокоренных вершин.

Доверие народа поднимает наш дух и придает нам силы на этом пути.

Нет ничего выше этой благородной цели!