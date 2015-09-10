Текстиль для выставки 666 Сергей ОСАНОВ

По мнению директора фирмы Гульнары Садыкбековой, продукция южноказахстанской текстильной фабрики конкурентоспособна, поскольку предприятие оснащено современным оборудованием из Бельгии, Германии и Швейцарии. Постельное белье, махровые полотенца, халаты, салфетки и многое другое, выпускаемое компанией, по качеству нисколько не уступает зарубежным аналогам. Ежегодно South textiline kz экспортирует более 80% от объема производимой продукции в страны СНГ, Балтии и Западной Европы.

С просьбой помочь обеспечить заказами на ЭКСПО-2017 Г. Садыкбекова обратилась к директору Палаты предпринимателей ЮКО Аскару Абубакирову во время посещения им предприятия.

– В этом вопросе я хотела бы, чтобы все текстильные производства Южно-Казахстанской области централизованно, через палату, обратились к руководству национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» с просьбой максимально привлечь южноказахстанские текстильные компании в проведении международной выставки, – рассказывает Гульнара Садыкбекова.

Но, как отметила директор, при этом о конкуренции между самими текстильщиками не может быть и речи, так как объем заказов предполагается огромный.

Самое главное – чтобы отечественные предприниматели не остались в стороне от столь масштабного мероприятия, каким является ЭКСПО-2017. Ведь участие в нем – это гарантированные налоги, пенсионные отчисления, новые рабочие места, что сегодня особенно важно. Это еще и возможность для местных товаропроизводителей повысить конкурентоспособность производимой ими продукции.

На встрече были затронуты и другие проблемы текстильного производства, присущие для всей отрасли, суть которых сводится к одному – отрасль нуждается в пристальном внимании и поддержке. Одна из не решенных до сих пор проблем – дотация со стороны государства.

– Наша фабрика не расположена в индустриальной или специальной экономической зоне, где действуют государственные преференции, а потому надо что-то изменить на уровне законодательства, чтобы все предприятия текстильной отрасли получали поддержку в виде льготного налогообложения, снижения таможенных пошлин, – отметила Гульнара Садыкбекова.



