Текстиль для выставки

666
Сергей ОСАНОВ
По мнению директора фирмы Гульнары Садыкбековой, продукция южноказахстанской текстильной фабрики конкурентоспособна, поскольку предприятие оснащено современным оборудованием из Бельгии, Германии и Швейцарии. Постельное белье, махровые полотенца, халаты, салфетки и многое другое, выпускаемое компанией, по качеству нисколько не уступает зарубежным аналогам. Ежегодно South textiline kz экспортирует более 80% от объема производимой продукции в страны СНГ, Балтии и Западной Европы.
С просьбой помочь обеспечить заказами на ЭКСПО-2017 Г. Садыкбекова обратилась к директору Палаты предпринимателей ЮКО Аскару Абубакирову во время посещения им предприятия.
– В этом вопросе я хотела бы, чтобы все текстильные производства Южно-Казахстанской области централизованно, через палату, обратились к руководству национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» с просьбой максимально привлечь южноказахстанские текстильные компании в проведении международной выставки, – рассказывает Гульнара Садыкбекова.
Но, как отметила директор, при этом о конкуренции между самими текстильщиками не может быть и речи, так как объем заказов предполагается огромный.
Самое главное – чтобы отечественные предприниматели не остались в стороне от столь масштабного мероприятия, каким является ЭКСПО-2017. Ведь участие в нем – это гарантированные налоги, пенсионные отчисления, новые рабочие места, что сегодня особенно важно. Это еще и возможность для местных товаропроизводителей повысить конкурентоспособность производимой ими продукции.
На встрече были затронуты и другие проблемы текстильного производства, присущие для всей отрасли, суть которых сводится к одному – отрасль нуждается в пристальном внимании и поддержке. Одна из не решенных до сих пор проблем – дотация со стороны государства.
– Наша фабрика не расположена в индустриальной или специальной экономической зоне, где действуют государственные преференции, а потому надо что-то изменить на уровне законодательства, чтобы все предприятия текстильной отрасли получали поддержку в виде льготного налогообложения, снижения таможенных пошлин, – отметила Гульнара Садыкбекова.

Популярное

Все
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Президент назначил нового посла Казахстана в США
День работника сферы общественного питания впервые отмечают в Казахстане
Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госинвестиций?
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Правительство расширило перечень приоритетных IT-направлений
Премьера фильма о подвиге Газиза Байтасова стартует в казахстанских кинотеатрах
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]