Текстиль, логистика, туризм

Экономика

Заместитель акима области Сапарбек Туякбаев принял солидную делегацию, прибывшую на юг с рабочим визитом. Президент итальяно-казахстанской торговой палаты Джулио Аматуччи, советник региона Ломбардия Валерио Бетонни, директор международного департамента банка «Этрурия» Давиде Наччи и заместитель президента Ассоциации предпринимателей Бергамо Ецио Мария Режжани выразили готовность расширить сотрудничество по новым направлениям с казах­станскими предпринимателями.

Сейчас в Казахстане зарегистрировано 294 совместных предприятия с участием итальянского капитала. В основном они специализируются в области обрабатывающей промышленности, торговли, строительства, операциях с недвижимым имуществом и предоставлении услуг предприятиям.

Стороны обсудили инвестиционный потенциал Южно-Казахстанской области, отметив наличие таких привлекательных моментов, как свободная экономическая зона «Оңтүстік» и индустриальная зона Шымкента, предоставляющих льготные условия отечественным и иностранным инвесторам. Перспективы для расширения сотрудничества открывает и создание торгово-логистического центра, который послужит звеном, соединяющим трансконтинентальный коридор Западная Европа – Западный Китай. При поддержке акимата Южно-Казахстанской области создан Центр обслуживания инвесторов.

Взаимовыгодным может стать сотрудничество южан с итальянскими предпринимателями в таких сферах, как текстильная отрасль, сельское хозяйство, машиностроение, туризм, логистика, металлургия, возобновляемая энергетика.

Итальянские бизнесмены предложили свои проекты, выразив готовность оказать содействие в развитии переработки твердых бытовых отходов, дорожно-строительной сферы. Наряду с этим в ходе переговоров обсуждались вопросы, касающиеся возведения гостиниц итальянскими компаниями, возможности обучения казахстанских студентов ресторанному бизнесу в Италии.

Сапарбек Туякбаев пригласил итальянских предпринимателей принять участие в работе областного инвестиционного форума, который состоится в ноябре.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

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