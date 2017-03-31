Текстиль в национальном стиле

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Ольга Золотых, Мангистауская область

Благодаря ей в Мунайлинском районе процветает производство текстиля в национальном стиле. По­душки, көрпе, покрывала, одеяла можно приобрести прямо на месте, при магазине фабрики.

Много лет назад Баян Абдулаева решила начать свое дело. Сама кроила, шила и продавала. Было трудно, порой опускались руки. Но женщина не сдавалась. Сначала открыла мини-цех, устроила на работу 11 человек.

Баян Абдулаева рассказывает, что большой популярностью сегодня пользуются детские комплекты с надписями на казахском языке, с красивой вышивкой, приданое для невест. А лучшая рек­лама бизнесу – это качест­венные изделия. К качеству выпускаемой продукции здесь относятся очень щепетильно. Материа­лы получают прямыми пос­тавками из Турции и Кореи, нити – из России. По словам Баян, по характеру заказа можно определить, из какого региона Казахстана он поступил. Если клиенты выбрали яркие цвета, то это юг или запад страны, если же предпочтение отдали спокойной палитре, то север или восток.

Предпринимательница расширила свое дело благодаря государственной ­программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Через фонд «Даму» взяла в кредит 15 млн тенге, на которые в течение года строила двух­этажную фабрику. Площадь нового производства почти 700 кв. м, около 400 из них занимает цех. Если раньше выпускалось всего 200 изделий в месяц, то сейчас фаб­рика производит до 2 000 изделий.

На новой фабрике увеличился и штат сотрудников. Пять человек набрали благодаря программе «Занятость-2020». Вышивальщица Гульжайна Абилова – одна из 15 швей, работает в коллективе полгода.

– За смену вышиваю 20 изделий. У нас действует принцип наставничества. Я многому научилась у мастеров. Зарплата стабильная. Есть перспективы повышения, – говорит она.

Кансулу Бисенбаева трудится под началом Баян Абдулаевой уже много лет. Сегодня она – бригадир:

– Раньше я пользовалась обычной швейной машинкой. Сегодня стою за стегальным аппаратом. Выпускаем текстиль с национальными орнаментами. Заказов много, людям нравится. Даже по Интернету заказывают, через социальные сети.

В планах сельской предпринимательницы – открыть торговые точки по всему Западному Казах­стану и закупить дополнительное оборудование.

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