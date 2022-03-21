Общество Текстильная промышленность: нужно срочно исправить ошибку 21 марта 2022 г. 0:45 Светлана Абенова В Казахстане запускают собственное производство полиэфирных волокон, что в нынешней ситуации является чем-то вроде спасательного круга для предприятий текстильной промышленности. На днях меморандум о сотрудничестве между отечественными переработчиками пластиковых отходов (ПЭТ) и казахстанскими производителями текстиля подписали Ассоциация упаковщиков Казахстана и Национальное объединение предприятий легкой промышленности QazTextileIndustry при поддержке МИИР РК, а также Нацпалаты предпринимателей «Атамекен». Единственный в стране производитель полиэфирных волокон – ТОО Green tecnology industries – работает с 2016 года, но столь востребованную казахстанскими швейниками продукцию здесь до сих пор еще не изготавливали. Как известно, зависимость от импортного сырья и комплектующих сегодня наблюдается во многих отраслях отечественной экономики. В нынешней ситуации из-за введения санкций по отношению к нашему соседу – России – она чревата плачевными последствиями, вплоть до остановки работы некоторых предприятий. – Тем временем сырье лежит буквально под ногами, – утверждает председатель правления Ассоциации упаковщиков Казахстана Батырбек Аубакиров. – Если наша страна начнет наконец-то производить полиэфирное волокно, мы сможем не только дальше развивать свою легкую промышленность, но и экспортировать готовую продукцию. Первыми забили тревогу швейники По его словам, проблема отсутствия собственного сырья последние 2 года беспечно игнорировалась. Многие склонялись к мнению о том, что дешевле завезти его из другой страны, чем налаживать собственное производство. Однако не прошло и двух недель с начала известных событий, как казахстанские текстильные компании уже заявили, что не смогут выполнить государственный оборонный заказ по пошиву спецодежды. Причина в резком удорожании материалов из-за сложившейся на мировом рынке ситуации. По этому случаю в столице при палате предпринимателей недавно собрали заседание регионального оперативного штаба, участие в котором приняли руководители местных предприятий. В их числе – компании, связанные договорными обязательствами по пошиву спецодежды, школьной формы. Руководитель одной из них – Аскар Башеев – отметил, что все поставщики сырья в данный момент боятся заключать с предприятием договоры из-за курсовой разницы, повлекшей удорожание материалов. В связи с чем встал вопрос о сокращении производственных мощностей. В свою очередь представитель ТОО «Швейная фабрика «Прогресс» Нуржан Манкин рассказал о том, что в заключенном ранее с Министерством обороны соглашении указаны цены, актуальные для осени 2021 года. – Сейчас стоимость материалов китайского и российского производства уже поднялась на 30–40%, поэтому мы не сможем выполнить свои обязательства, – заявил он. Генеральный директор ТОО «КазСПО-N» Елена Свечникова ходе заседания тоже констатировала, что предприятие намерено отказаться от заключения запланированного ранее с Минобороны договора. Вместе с тем ее беспокоит перспектива того, что компанию занесут в реестр недобросовестных поставщиков. Не могут похвастать радужными перспективами и бизнес-сообщества других отраслей отечественной экономики. К примеру, казахстанские аграрии в настоящее время озабочены своевременностью поставок сельхозтехники для предстоящей посевной из США и стран Европы. Отличаются мягкостью и прочностью По данным Батырбека Аубакирова, в стране с каждым годом все больше становится переработчиков ПЭТ-отходов. – На сегодня их насчитывается 14 с годовой производительностью около 60 тонн, и они готовы перерабатывать весь объем полиэтиленовых отходов, а он, по данным Минэкологии, достигает не менее 90 тонн в год, – поделился информацией глава Ассоциации упаковщиков Казахстана. При поддержке Правительства собственное производство полиэфирного волокна планируется наладить уже в нынешнем году. – Используемые в качестве сырья полиэфирные волокна отличаются стабильностью структуры и в то же время мягкостью при высокой прочности, а также устойчивостью к растяжению. В этом плане они заметно превосходят искусственные волокна. К тому же ткани, изготовленные из полиэфирных волокон, достаточно эластичны, – пояснила председатель правления СРО «Национальное объединение предприятий легкой промышленности QazTextileIndustry» Гульмира Уахитова.Безусловно, выпуск полиэфирных волокон расширяет возможности бизнеса по увеличению ассортимента продукции текстильных предприятий отрасли. Как утверждают швейники, новое производство будет способствовать сокращению импорта отдельных видов тканей. – Сейчас оно находится на стадии запуска, поэтому в эти дни мы информируем наших потенциальных партнеров о целесообразности развития данного направления, которое придаст импульс предприятиям перерабатывающей отрасли и в целом развитию экономики замкнутого цикла, – рассказала Гульмира Уахитова. В настоящее время прорабатываются вопросы производственной кооперации между предприятиями легкой промышленности и отечественными переработчиками пластиковых отходов (ПЭТ). – Завод ТОО Green tecnology industries будет получать сырье для производства штапельного волокна, а казахстанские предприятия легкой промышленности – отечественное волокно высокого качества, – сообщила Гульмира Уахитова. – Соответственно, на выходе наши потребители будут обеспечены продукцией по доступным ценам. Полиэфирное волокно можно использовать также для выпуска нетканых материалов. Речь идет о техническом текстиле, а также геотекстиле, используемом в строительстве, аграрном секторе, ремонте и строительстве автодорог. Что касается легкой промышленности, то здесь оно применяется в производстве нитей и тканей, используемых для пошива одеял, изготовления мебельной обивки, подушек, детских игрушек и много чего другого. И снова о замещении импорта По словам Гульмиры Уахитовой, ранее, до 2019 года, сырьевые и швейные компании республики, объединившись в консорциум «Жасампаз», достаточно успешно создавали совместный продукт и 3 года держали цены без изменений, несмотря на рост валютного курса. Однако кому-то это, по-видимому, показалось невыгодным, поскольку, в соответствии с новым законодательством о государственном оборонном заказе, консорциумы были исключены из него как исполнители. Соответственно, оказался закрытым доступ для участия в нем и отечественным сырьевым компаниям. С 2020 года форма казахстанских силовиков шилась из импортных тканей, а отечественные производители тем временем оставались без работы. – Сегодня настали те самые времена, когда всем стало предельно понятно, что выгоднее все же поддерживать своих производителей, а не импортировать, – говорит глава QazTextileIndustry. – Основа эффективной экономики – это производственная кооперация, реализуемая через механизм консорциумов. Необходимо срочно исправить непростительную ошибку в действующем законодательстве. Пред. След. Пред. След.