​Текстильный вернисаж

Потенциальные клиенты по достоинству оценили представленный ассортимент, включающий оборудование, ткани и фурнитуру, специальную одежду для промышленных компаний, униформу для сервисного обслуживания, школьную форму, национальную одежду, детский и домашний текстиль... В ходе форума обсужден инвестиционный потенциал региона, шла речь и об оптимизации труда, повышении производительности швейных производств.

Основа текстильной промышленности в регионе – СЭЗ «Оңтүстік», на территории которой уже реализовано 10 проектов на общую сумму 27,8 млрд тенге. На этих фабриках создано более 2 тыс. рабочих мест. За последние 5 лет объем производства продукции легкой промышленности вырос почти в 2 раза – с 11,2 до 21,7 млрд тенге. В городе успешно работают две крупные ковровые фабрики. Запущена фабрика по производству носочно-чулочных изделий, действует предприятие по пошиву готовых текстильных изделий и специальной одежды.