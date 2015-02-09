Экономика
Текущее состояние экономики обсудят на расширенном заседании Правительства
Ксения Воронина
11 февраля под председательством Главы государства состоится расширенное заседание Правительства.
Ожидается, что в ходе мероприятия будут обсуждены текущее состояние отечественной экономики и меры по ее дальнейшему развитию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Также будут рассмотрены основные механизмы реализации Новой экономической политики "Нурлы жол".

Ранее СМИ сообщали, что на заседании будут озвучены новые прогнозы, ожидания и приоритеты экономической политики Казахстана.

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