Текущее состояние экономики обсудят на расширенном заседании Правительства
Ксения Воронина
11 февраля под председательством Главы государства состоится расширенное заседание Правительства. Ожидается, что в ходе мероприятия будут обсуждены текущее состояние отечественной экономики и меры по ее дальнейшему развитию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Также будут рассмотрены основные механизмы реализации Новой экономической политики "Нурлы жол".
Ранее СМИ сообщали, что на заседании будут озвучены новые прогнозы, ожидания и приоритеты экономической политики Казахстана.