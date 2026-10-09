Текущий счет платежного баланса Казахстана вышел в профицит

По данным Национального Банка, в I полугодии 2026 года текущий счет платежного баланса Казахстана сложился с профицитом 2,4 млрд долларов, или 1,6% ВВП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНЭ

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для сравнения: по итогам 2025 года дефицит текущего счета составлял 13,1 млрд долларов. Основным фактором улучшения стало опережение темпов роста экспорта над импортом.

Что означает профицит текущего счета

Текущий счет платежного баланса отражает внешнеэкономические операции страны, включая торговлю товарами и услугами, а также движение доходов и текущих трансфертов.

Профицит означает, что поступления по текущим операциям превышают выплаты за рубеж. Это снижает потребность экономики во внешнем финансировании.

Динамика платежного баланса

В течение 2016–2025 годов текущий счет Казахстана был дефицитным в девяти из десяти лет. Средний дефицит составлял около 2,7% ВВП. При этом торговля товарами ежегодно обеспечивала профицит, значительная часть которого компенсировалась выплатами доходов иностранным инвесторам.

После профицита в 6,4 млрд долларов в 2022 году текущий счет вновь стал дефицитным. На результат 2025 года повлияли снижение цен на нефть и высокий объем импорта.

В I полугодии 2026 года сальдо текущего счета улучшилось почти на 6 млрд долларов: с дефицита 3,6 млрд долларов годом ранее до профицита 2,4 млрд долларов. Основное улучшение пришлось на II квартал, когда профицит составил 3,2 млрд долл. США. Таким образом, после трех дефицитных лет текущий счет вновь вышел в положительную зону.

Значение профицита для экономики

Увеличивается приток валюты в экономику. В I полугодии ключевую роль сыграло расширение товарного профицита более чем в 2 раза – с 7,7 до 16,2 млрд долл. США.

Превышение экспортных поступлений над расходами по импорту, услугам и доходам позволяет в большей степени покрывать внешние расходы собственными валютными доходами, снижая зависимость от внешних заимствований и притока капитала. Уменьшение потребности во внешнем финансировании снижает уязвимость экономики к оттоку иностранного капитала и ухудшению условий на мировых финансовых рынках.

Укрепляется внешняя устойчивость. Устойчивое предложение валюты от экспортеров снижает давление на валютный рынок и создает условия для накопления внешних активов.

Роль государства в формировании платежного баланса

Государство влияет на состояние платежного баланса через управление внешними финансовыми ресурсами, создание условий для инвестиций и проведение экономической политики.

Прямое участие связано с управлением резервными активами Национального Банка, средствами Национального фонда и внешними заимствованиями. Косвенное — с формированием инвестиционного климата, привлечением прямых иностранных инвестиций, денежно-кредитной и валютной политикой.

Экспорт: рост поставок и увеличение несырьевой составляющей

По данным Нацбанка, в I полугодии 2026 года экспорт товаров по методологии платежного баланса вырос на 27,1%, до 48,5 млрд долларов. Положительная динамика отмечена более чем по 80% товарных позиций.

По данным Бюро национальной статистики, за этот же период увеличились поставки меди и медных катодов на 58%, медных руд и концентратов — на 42,9%, урана — на 15,1%, пшеницы — на 28,2%. Экспорт серы вырос в 2,9 раза, серебра — в 2,4 раза.

По итогам семи месяцев рост продолжился: экспорт товаров увеличился на 15,8%, до 50,9 млрд долларов. Положительное сальдо внешней торговли достигло 14 млрд долларов, превысив прошлогодний показатель на 5,4 млрд долларов.

На фоне роста обрабатывающей промышленности на 9% несырьевой экспорт увеличился на 19,5%, до 18,6 млрд долларов.

Экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 34,8%, с 3,7 до 5 млрд долларов. Основной вклад обеспечили пшеница (+25,5%), подсолнечное масло (+49,1%), корма для животных (+68,2%), семена льна (рост в 2,2 раза) и мука (+37,1%). На эти позиции приходится около 60% аграрного экспорта.

Импорт: увеличение закупок для производства при снижении потребительского ввоза

В I полугодии 2026 года рост импорта сопровождался изменением его структуры: увеличились закупки оборудования и промежуточных товаров, тогда как ввоз потребительских товаров сократился. Сопоставление данных Национального Банка и БНС показывает, что такая динамика совпадает с расширением инвестиций и выпуска в обрабатывающей промышленности.

По данным Бюро национальной статистики, импорт товаров вырос на 5,5%, до 31,5 млрд долларов. Почти половину его объема — 47,6% — составили промежуточные товары. Их импорт увеличился на 14%, до 15 млрд долларов. Доля потребительских товаров составила 26,5%, снизившись на 10,5%. При этом импорт потребительских непродовольственных товаров в первом полугодии снизился на 15,4%, составив 5,6 млрд долл. США.

По методологии платежного баланса Национального Банка импорт увеличился на 6,2%, до 32,3 млрд долларов. Темпы роста импорта были более чем в четыре раза ниже темпов роста экспорта. По оценке Нацбанка, закупки промежуточных товаров выросли на 13,8%, а импорт непродовольственных потребительских товаров сократился на 11,2%.

Импорт инвестиционных товаров

Импорт инвестиционных товаров вырос на 10,6%, до 8,1 млрд долл. США. Увеличение закупок оборудования сопровождается ростом капитальных вложений в промышленность. В частности, вырос импорт электрогенераторных установок на 83%, машин и устройств для подъема, перемещения, погрузки и разгрузки – на 70,1%, оборудования для сортировки и измельчения грунта — в 2,1 раза.

Импорт промежуточных товаров

Рост закупок производственных ресурсов обеспечен увеличением импорта природного газа на 96,3%, турбореактивных двигателей и газовых турбин — в 2,7 раза, нефтепродуктов — на 41,6%, урана — в 2,6 раза и золота — в 6 раз.

Производственную направленность закупок подтверждает динамика капитальных вложений. По данным БНС, инвестиции в основной капитал увеличились в реальном выражении на 9,6%, до 9,5 трлн теңге. В обрабатывающей промышленности рост составил 33,3%, до 1,43 трлн теңге, или 15% общего объема инвестиций.

Одновременно выпуск обрабатывающей промышленности увеличился на 9,8%, машиностроения — на 23,1%, химической промышленности — на 20,7%.

Увеличение импорта оборудования связано в том числе со строительством новых предприятий, расширением действующих производств и технологическим обновлением. Экономический эффект таких вложений проявляется по мере ввода новых мощностей.

Импорт потребительских товаров

В I полугодии импорт потребительских товаров снизился на 10,5%, до 8,3 млрд долларов. Сократились поставки легковых автомобилей на 21,9%, лекарственных средств — на 18,7%, чемоданов и сумок — на 49,4%, женской текстильной одежды — на 38,9%, кондиционеров — на 34,3%.

По данным Национального Банка, снижение импорта непродовольственных потребительских товаров продолжается 11 кварталов подряд, начиная с IV квартала 2023 года.

Сокращение ввоза легковых автомобилей происходит на фоне роста отечественного производства. В январе–июне выпуск легковых автомобилей увеличился на 37,2%, до 88 886 единиц, при сохранении продаж в официальном дилерском сегменте. Это указывает на частичное замещение импорта отечественной сборкой.