Тела 85 погибших извлекли из-под завалов казахстанские спасатели в Турции

Фото пресс-службы МЧС РК

С начала проведения поисково-спасательных работ в Турции силами казахстанских спасателей МЧС извлечены из-под завалов тела 85 погибших, в том числе 10 детей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Сообщается, что с начала проведения поисково-спасательных работ силами спасателей МЧС Казахстана были спасены 7 человек и переданы медицинским работникам. Извлечены тела 85 погибших, в том числе 10 детей.

"Спасатели МЧС Казахстана продолжают проводить поисково-спасательные работы в двух населенных пунктах Турции. В этих целях проводится разбор завалов на месте разрушенных домов. Спасатели занимаются демонтажом неустойчивых конструкций и при помощи специальных ножниц производят резку переплетения арматуры под завалами, чтобы расчистить себе путь и облегчить поиски пострадавших из-под руин. Это делается и для того, чтобы облегчить доступ специальной технике для ускоренного разбора и загрузки груды бетона, балок и других строительных обломков", – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в городе Газиантеп работы проводятся первым эшелоном спасателей на двух участках круглосуточно в две смены.

"Одна группа спасателей проводит работу в полностью разрушенном девятиэтажном здании. Из-под завалов спасено 4 человека, извлечены тела 27 погибших. Другая группа спасателей проводит работу в полностью разрушенном шестиэтажном здании. Здесь извлечены тела 24 погибших. С момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы в городе Нурдагы. В полностью разрушенном здании казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объёма и характера необходимой помощи", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате оперативных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших, удалось вызволить из-под завалов объёмом более 18 тысяч куб. метров троих живых людей - мужчину и двух женщин. Их незамедлительно передали медицинским службам.

"Также извлечены тела 11 погибших человек. Используются технические средства поиска пострадавших, инженерная техника для разбора завалов. Медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана круглосуточно оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим. За сутки в среднем обращаются более 35 пострадавших. Среди них превалируют заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, респираторные заболевания, также различные травмы", – заключили в МЧС РК.