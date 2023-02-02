Тела мужчины и женщины нашли в квартире в Шахтинске

2 человека погибли при пожаре в квартире в городе Шахтинске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

Фото: instagram.com/qaragandy_tjd

1 февраля в 21:22 спасателям Шахтинска поступило сообщение о пожаре по улице Молодежная. В квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома горели оконные блоки, мебель и вещи на общей площади 10 квадратных метров.

В ходе тушения в квартире с признаками отравления угарным газом обнаружены тела мужчины и женщины 1966 года рождения.

Сотрудники ДЧС из квартир по лестничному маршу эвакуировали 10 человек.

Пожар потушен в 22:10. Его предварительная причина – короткое замыкание электропроводов.