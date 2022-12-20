Тела пенсионера и ребенка нашли в сгоревшем доме в Павлодарской области

2 человека погибли при пожаре в частном доме в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Скриншот с видео ДЧС Павлодарской области

О пожаре в одноэтажном камышитовом доме в селе Теренколь спасателям сообщили 19 декабря в 23:13. Огонь охватил ориентировочно площадь в 64 квадратных метра, частично обрушилась кровля жилья.

До прибытия пожарного подразделения сосед успел вызволить из полыхающего дома девочку 2019 года рождения. Малышку госпитализировали в больницу с диагнозом «отравление угарным газом легкой степени, термический ожог правого века и левой щеки 1-й степени», состояние стабильное.

Позже огнеборцы обнаружили под завалами обгоревшие тела мужчины 1958 года рождения и мальчика 2016 года рождения.

Пожар был потушен 20 декабря в 01:47 силами ДЧС.