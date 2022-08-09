Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи

Алматинские полицейские расследуют убийство женщины и двоих детей. Их тела в минувшие выходные были найдены в одной из квартир ЖК в микрорайоне "Мамыр-1". Дело в городской прокуратуре взяли на особый контроль. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Личности подозреваемых пока не разглашаются, как и информация об их поимке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

С убитой соседкой жильцы дома были знакомы более четырех лет. По их словам, женщина всегда была доброжелательной ко всем и не имела врагов. Жители недоумевают, кто и за что совершил убийство целой семьи.

- Сильной женщиной была, очень умной. До сих пор не можем поверить. Все соседи, мы все в шоке.

- Вы не знаете, что могло стать причиной?

- Нет. Вообще не знаю. Пятого августа её дочке два годика отмечали, а шестого числа такое произошло! - говорит соседка.

Квартира, где произошло убийство женщины и её детей, опечатана полицейскими. Соседи рассказывают, что в день трагедии были слышны крики.

- Шестого числа, где-то в 7.30 часов утра у нас окно было открыто, я кормила ребенка, там крики были. Женщина какая-то кричала "Помогите"!. Она очень громко кричала. Я подошла к окну посмотреть, где кричат. Видела соседей, которые тоже были в окнах, и вдруг звук исчез. И все. Потом ребенок начал плакать. Там стук какой-то был непонятный. Крик длился 10 секунд, и все, – рассказала соседка Айгерим Мырзабекова.

Женщине было всего 34 года. Ее детям - 2 и 7. В полиции возбудили уголовное дело. В прокуратуре сообщили, что расследование ведется по статье "Убийство".

- 6-го августа в одной из квартир жилого комплекса "Спутник" обнаружены тела троих жителей. В том числе двух малолетних детей, с признаками насильственной смерти. Департаментом полиции города Алматы начато досудебное расследование по факту "Убийство", в рамках которого проводится весь комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий. Назначено проведение соответствующих экспертных исследований. Изучаются видеоматериалы. Проводится допрос свидетелей и очевидцев, - прокомментировал официальный представитель городской прокуратуры Бауыржан Тулендинов.

Дознаватели выясняют, кто мог прийти в квартиру. Идут допросы. Ход расследования взял под личный контроль начальник городского департамента полиции.

Напомним, в Алматы в одной из квартир в микрорайоне "Мамыр" были обнаружены тела 34-летней женщины и детей 2015 и 2020 годов рождения.