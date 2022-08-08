Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы

В Алматы в одной из квартир в микрорайоне "Мамыр" обнаружили тела 34-летней женщины и ее детей, 2015 и 2020 годов рождения, передает сообщает Kazpravda.kz.

Как стало известно, тела женщины и двоих детей обнаружил муж, который вернулся из командировки. По информации из соцсетей, 34-летняя мать совершила суицид.

Женщине было 34 года, детям – 7 и 2 года.

По информации департамента полиции Алматы, сообщение об обнаружении трёх трупов поступило в центр оперативного управления накануне.

"Для обеспечения полноты сбора материала и установления обстоятельств смерти людей выехала следственно-оперативная группа. Прибывший на место начальник департамента полиции генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров взял ход расследования на свой личный контроль. Назначена судебно-медицинская экспертиза. О развитии следствия общественность будет проинформирована дополнительно", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.