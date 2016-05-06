Телебашня Кок-Тобе в Алматы поменяет цвет в майские праздники

Общество
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Фото с сайта almaty.tv
В майские праздники телебашню на Кок-Тобе подсветят по-особому, передает Kazpravda.kz со ссылкой на almaty.tv.

"Башню оснастили 26 газоразрядными светильниками: мультиколорными мощностью 5 кВт и ксеноновыми мощностью по 7 кВт и 10 кВт. В майские праздники жители и гости Алматы смогут увидеть одну из главных достопримечательностей города в ином облике", – пояснили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы .

В информации отмечается, что организация архитектурно-художественного освещения алматинской телебашни проходит в несколько этапов. Первый, включающий установку 62 LED-прожекторов мощностью от 425 до 900Вт заливной и контурной подсветки, был полностью завершен к празднованию Наурыза 21 марта этого года.

Осветительное оборудование расположено на 8 уровнях под разными углами и на разном расстоянии от тела башни (от 3 до 7 метров) на специальных механических выносных кронштейнах.

Цветовые сценарии будут украшать ствол башни в выходные и праздничные дни. В будни телевышку подсветят в обычном режиме белого цвета.

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