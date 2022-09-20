Общество
Телефона под подушкой не страшимся, но опасаемся станции на многоэтажке...
Жанат Сисекенова, Актобе

Кто «крышует» фобию?

Если в сельской глубинке мечтают о повсеместном доступе к Интернету, о масштабном покрытии аула сотовой связью, то в городе к этим благам относятся по-другому. Жители многоэтажных домов, желая качественных телефонных услуг, проявляют большую осторожность, давая согласие оператору на установку базовой станции. Есть немало и тех, кто отказывает, не скрывая радиофобию.

– Некоторым кажется, что антенно-мачтовые сооружения несут в себе сильное излучение, отрицательно влияют на здоровье, вызывают онкозаболевания. Мы изучали этот вопрос, оказалось, излучение не более чем от микроволновой печи. Кому-то выгодно драматизировать ситуацию, заниматься популизмом на этой почве, – замечает руководитель управления цифровых технологий Асет Отарбаев.

Такое поведение он отчасти объясняет тем, что в обществе наблюдается тенденция к здоровому образу жизни и люди хотят максимально себя обезопасить. При этом он обосновал, почему базовые станции предпочтительно устанавливать именно на многоэтажках. Во-первых, это эстетично смотрится. Отпадает необходимость возводить отдельные сооружения. Не нарушается логистика в конкретно взятом квартале. Во-вторых, оператор связи готов платить за аренду занимаемой площади. Это существенное дополнение к бюджету объединения собственников квартир, дающее возможность отремонтировать подъезд, подвал, крышу или в целом двор.

– Многие размышляют так: пусть антенна будет, но не на моем доме. Но они должны знать, что установка базовых станций зависит от плотности пользующихся сотовой связью. Решение оператора основывается на расчетах. Среднее расстояние между станциями должно быть 500–700 метров. Сейчас мы стремимся к улучшению скорости сигналов. Людям нужно понять и принять ситуацию, это в их интересах: чем раньше мы примем новшество, тем легче будет адаптироваться в новых реалиях. Правда, некоторых людей трудно переубедить. Возникает парадокс, горожане хотят получить качественный Интернет, но против станции над своей головой, – продолжил руководитель управления.

К сожалению, нам не удалось получить комментарий от гор­акимата. Разъяснил ситуацию технический руководитель ТОО «Кар-Тел» Юрий Друщенко.

– В Актобе есть «белые пятна», не покрытые базовыми станция­ми, это «Батыс-2», «Жанаконыс», «Акжар», «Акжар-2». Как только мы приступаем к монтажу, тут же начинают возмущаться жители дома: пишут жалобы в прокуратуру, акиматы и другие инстанции. Объяснить такое поведение граждан могу только малограмотностью. Они не могут отличить радиочастотные излучения, воспринимая понятия «радио» и «радиация» как синонимы. Да, это электромагнитные излучения, но если обратиться к физике, то речь идет о радиоволнах, – делится наболевшим Юрий Друщенко.

Он объяснил, что все операторы работают с сотовой связью на дециметровых волнах с диапазоном частот 900–2 100 мегагерц. Но радиоактивные излучения, которые дают изотопы, совсем другой частоты, с другим диапазоном излучений. Несведущие люди боятся на всякий случай, при этом иначе воспринимая бытовые приборы, также имеющие определенный уровень излучений. К примеру, у плазменного телевизора он значительно выше, чем у базовой станции. Ее устанавливают, соблюдая требования СанПиНа по максимальной безо­пасности, хотя микроволновка находится на кухне примерно в метре от человека.

– Возьмем «Батыс-2», в какой бы дом мы ни пришли, чаще получаем отказ, потому в этом жилом массиве стоят всего две наши базовые станции, хотя по расчетам требуется пять, что сказывается на качестве связи. По закону для установки оборудования мы в первую очередь должны получить одобрение более 70% владельцев квартир дома. Если эта норма не соблюдена, то и станции по данному адресу быть не может. При этом возмущенные плохой связью жильцы предлагают нам работать на соседних многоэтажках, – продолжил представитель оператора связи.

По словам Друщенко, технология распространения радиоволн в диапазонах 3G и 4G не позволяет обеспечить высокую скорость передачи данных на большие расстояния. В городских кварталах базовые станции следует размещать как можно чаще. По нормативам 4G расстояние между базовыми станциями должно быть в пределах 500 метров, но выдержать это требование удается с большим трудом. Причина названа.

Выход из ситуации специалис­ты видят в масштабной разъяс­нительной работе среди населения, но недоверие пересилить трудно. Люди заглядывают в Интернет и сталкиваются с откровениями человека, у которого стала болеть голова, после того как «поставили вышку в его доме». И верят его ничем не подкрепленному эмоциональному рассуждению, а не профессионалам.

– В советское время для развития телефонной связи в населенном пункте могла возникнуть такая ситуация, когда линия пересекала конкретный двор, и нужно было установить там столб. По закону никто не имел права отказать, так как в этом была общественная необходимость. Сейчас выше интересы частного лица, и ничего с этим не поделаешь. Настала пора внес­ти изменения в Закон «О связи», найти компромиссное решение проблемы всего жилого квартала, населенного пункта. Пока у нас нет никаких рычагов воздействия, и мы не в силах удовлетворить запросы наших абонентов в полной мере, чтобы улучшить покрытие сотовой связью в конкретном месте, – заключил опытный связист.

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