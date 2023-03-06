Телефонное мошенничество: "офис" с тысячами SIM-карт и базой номеров выявили в Алматы

SIM-box оборудование, использованное в мошеннических схемах, изъяли полицейские в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Одно из звеньев телефонного мошенничества вычислили полицейские Алматы совместно с экспертами безопасности ТОО «Мобайл телеком сервис».

«Офис» с оборудованием и тысячами телефонных карт располагался на балконе одного из домов в Ауэзовском районе Алматы.

«По предварительным данным, 34-летний М. занимался регистрацией SIM-карт и в последующем продавал эти услуги для SMS-хаба, находящегося на территории России. Незаконные действия задержанного были вычислены, когда специалисты проводили плановый мониторинг сети для выявления несанкционированных программно-аппаратных комплексов, используемых в мошенничестве. В частности, обращено внимание на подозрительную активность по использованию SIM-бокс машин, которые в последующем могли быть использованы в противоправных целях. Тысячи SIM-карт различных мобильных операторов, база данных с номерами телефонов и другие различные технические приспособления были изъяты. По данному факту начато досудебное расследование», – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы полковник полиции Дидар Аханов.

Спикер также уточнил, что в ходе осмотра квартиры обнаружено 12 SIM-box (SIM-bank или SIM-array) с 432 слотами для SIM-карт в активном рабочем состоянии.

Кроме того, изъято около 500 новых SIM-карт, готовых к использованию, предположительно, в мошеннических схемах.

Иная информация по уголовному делу, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, а также нормами Конституции РК, гарантирующими презумпцию невиновности, разглашению не подлежит.