Телефонные мошенники в ЗКО требуют оставлять деньги под деревом

Прокуроры Западного Казахстана рассказали о некоторых схемах афер, которые изобретают телефонные мошенники, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой город".
Так, к примеру, в октябре 2015 года мужчина позвонил на домашний телефон жительнице села Подстепное Мухамеджановой и представился сотрудником полиции. Он сообщил женщине, что ее сын задержан за совершение уголовного правонарушения. Но уточнил о возможности освобождения за 300 тысяч тенге.
"Поняв по поведению женщины, что она поверила, злоумышленник попросил продиктовать номер ее сотового телефона, после чего сразу перезвонил на него с неизвестного номера и потребовал не бросать трубку и следовать его указаниям. Он сказал, чтобы женщина взяла деньги в руки и вышла с ними во двор. Однако у Мухамеджановой дома была только половина суммы, то есть 150 тысяч тенге. Лжеполицейский потребовал завернуть деньги в газету, вынести на улицу и передать парню в костюме, который якобы является его напарником. Женщина вышла на улицу и увидела, что недалеко от дома уже стоял парень, который забрал деньги и ушел. В это время мошенник, оставаясь ни линии, приказал женщине возвращаться домой и ждать сына. Далее по приходу сына домой женщина поняла, что ее обманули", – рассказал зампрокурора Теректинского района ЗКО Турар Ниязбаев.
Аналогичным образом в 2015 году были обмануты 6 жителей села Подстепное, 2 жителя села Федоровка и один сельчанин из Новой жизни. Менялся только способ передачи денег: лжеполицейские просили оставить деньги недалеко под деревом, за мусорным баком или за гаражом.
"По всем фактам проведено досудебное расследование, выполнены все необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, однако мошенников установить не представилось возможным. Их поиск продолжается", – объяснил прокурор.
К слову, имелись факты, где жертвами мошенников становились пенсионеры и пожилые люди, когда к ним домой приходят на первый взгляд добропорядочные и вежливые люди, представляются работниками райсобеса или придуманного фонда и, входя в доверие, забирают их денежные накопления.
Так, к примеру, в октябре 2015 года мужчина позвонил на домашний телефон жительнице села Подстепное Мухамеджановой и представился сотрудником полиции. Он сообщил женщине, что ее сын задержан за совершение уголовного правонарушения. Но уточнил о возможности освобождения за 300 тысяч тенге.
"Поняв по поведению женщины, что она поверила, злоумышленник попросил продиктовать номер ее сотового телефона, после чего сразу перезвонил на него с неизвестного номера и потребовал не бросать трубку и следовать его указаниям. Он сказал, чтобы женщина взяла деньги в руки и вышла с ними во двор. Однако у Мухамеджановой дома была только половина суммы, то есть 150 тысяч тенге. Лжеполицейский потребовал завернуть деньги в газету, вынести на улицу и передать парню в костюме, который якобы является его напарником. Женщина вышла на улицу и увидела, что недалеко от дома уже стоял парень, который забрал деньги и ушел. В это время мошенник, оставаясь ни линии, приказал женщине возвращаться домой и ждать сына. Далее по приходу сына домой женщина поняла, что ее обманули", – рассказал зампрокурора Теректинского района ЗКО Турар Ниязбаев.
Аналогичным образом в 2015 году были обмануты 6 жителей села Подстепное, 2 жителя села Федоровка и один сельчанин из Новой жизни. Менялся только способ передачи денег: лжеполицейские просили оставить деньги недалеко под деревом, за мусорным баком или за гаражом.
"По всем фактам проведено досудебное расследование, выполнены все необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, однако мошенников установить не представилось возможным. Их поиск продолжается", – объяснил прокурор.
К слову, имелись факты, где жертвами мошенников становились пенсионеры и пожилые люди, когда к ним домой приходят на первый взгляд добропорядочные и вежливые люди, представляются работниками райсобеса или придуманного фонда и, входя в доверие, забирают их денежные накопления.