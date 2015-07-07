Телефонные переговоры

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В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения и выразил пожелания здоровья, благополучия и новых свершений, сообщила пресс-служба Президента.Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.Президент Беларуси поздравил Главу государства с днем рождения и передал наилучшие пожелания здоровья и благополучия, дальнейших успехов во благо дружественного народа Казахстана.Лидеры Казахстана и Беларуси также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Сербии Томиславом Николичем.Президент Сербии поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения и передал пожелания крепкого здоровья и успехов в его деятельности на президентском посту.Лидеры двух стран подтвердили готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению дружественных казахстанско-сербских отношений.Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.Президент Таджикистана поздравил Нурсултана ­Назарбаева с днем рождения.В ходе разговора главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также предстоящий официальный визит Президента Казахстана в Душанбе осенью текущего года.Разговор состоялся по инициативе таджикской стороны.Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Украины Петром Порошенко.Президент Украины поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения и передал наилучшие пожелания здоровья и благополучия, дальнейших успехов на благо дружественного народа Казахстана.Президенты Казахстана и Украины также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.Глава государства провел телефонный разговор с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.В ходе беседы Дмитрий Медведев передал свои поздравления Нурсултану Назарбаеву с днем рождения, пожелав здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе.Глава государства провел телефонный разговор с бывшим Федеральным канцлером Германии Герхардом Шредером.В ходе телефонного разговора бывший Федеральный канцлер ФРГ поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения, пожелав крепкого здоровья и дальнейших успехов.Герхард Шредер обратил внимание, что с именем Нурсултана Назарбаева связывают уверенный и динамичный прогресс казахстанского общества, широкомасштабные реформы и рост благосостояния нации.Разговор состоялся по инициативе германской стороны.Глава государства провел телефонный разговор с Наследным принцем Абу Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахаяном.Наследный принц Абу Даби поздравил Главу государства с днем рождения, пожелав благополучия и успехов в дальнейшей деятельности.В ходе беседы стороны также отметили важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфере.