Лидеры России и Турции поздравили Нурсултана Назарбаева с 25-летием Независимости Республики Казахстан, пожелав благополучия и дальнейшего процветания казахстанскому народу.

В ходе беседы с В. Путиным были обсуждены вопросы подготовки предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета и саммита ОДКБ.

Во время переговоров с Президентом Турции Р. Эрдоган выразил сожаление о переносе его визита в Астану, ранее запланированного на 12 декабря текущего года. Турецкий лидер подтвердил свою готовность посетить Республику Казахстан в предстоящий период.

Президенты России и Турции обсудили с Главой государства наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Российский и турецкий лидеры выразили заинтересованность в проведении в Астане мирных переговоров конфликтующих сторон в Сирии. Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

Глава государства подчеркнул, что наша страна изначально поддерживает международные усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта в Сирии, сообщила пресс-служба Президента.