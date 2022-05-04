Свежий выпуск Телефонный разговор 4 мая 2022 г. 7:36 Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры Казахстана и Турции обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт и пожелали двум братским народам благополучия, процветания и успехов. Президенты также обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намеченный на 10–11 мая государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию станет важной вехой в расширении всестороннего стратегического партнерства между странами. Глава нашего государства согласился с таким подходом к предстоящим переговорам в Анкаре. Президент Казахстана отметил важную роль Организации тюркских государств с точки зрения расширения экономических, гуманитарных и культурных связей. Беседа прошла в традиционно дружеской атмосфере, сообщила пресс-служба Главы государства.