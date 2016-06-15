​Телефонный разговор

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов.

Президент подчеркнул, что общность позиций сторон по проблемам глобальной повестки дня, а также отсутствие политических противоречий служат благоприятной основой для неуклонного развития двустороннего диалога.

В свою очередь Н. Моди заявил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с Астаной является прио­ритетным направлением внешнеполитического курса Индии в Центральной Азии.

Стороны согласились, что оба государства обладают значительным потенциалом взаимодополняющего сотрудничества и выразили готовность приложить все усилия к развитию всесторонней экономической кооперации.

Разговор состоялся по инициативе индийской стороны, сообщила пресс-служба Президента.