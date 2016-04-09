​Телефонный разговор

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, в том числе предстоящую в мае встречу глав государств – членов ЕАЭС в Астане.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе с учетом состоявшихся контактов с президентами Азербайджана и Армении как с российской, так и с казахстанской стороны и обсудили шаги, предпринимаемые сторонами для урегулирования конфликта, сообщила пресс-служба Президента.