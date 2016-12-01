​Телефонный разговор

Президент поздравил Д. Трампа с победой на президентских выборах, пожелав ему успехов в реализации предвыборной программы.

В свою очередь избранный Президент США принес поздравления Главе государства с 25-летием Независимости Казахстана. Д. Трамп подчеркнул, что под руководством Нурсултана Назарбаева наша рес­публика достигла за годы независимости фантастических успехов, которые можно назвать чудом.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления стабильности и безопасности в мире и регионе Центральной Азии.

Глава государства отметил, что Казахстан, добровольно отказавшийся от ядерного арсенала, готов продолжить борьбу за безъядерный мир совместно с международным сообществом.

Д. Трамп проявил полную солидарность с данной позицией.

– Нет более важного вопроса, чем ядерное разоружение и нераспространение, которое нужно решать в глобальном контексте, – отметил избранный Президент США.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев обратил внимание собеседника на три ключевые сферы, в которых можно было бы углублять российско-американское сотрудничество: борьбу с терроризмом, урегулирование украинского кризиса и укрепление глобальной ядерной безопасности.

Со своей стороны избранный Президент США подчеркнул, что с учетом итогов телефонного разговора с Президентом России В. Путиным он с большим оптимизмом смотрит на перспективы развития сотрудничества Вашингтона и Москвы.

Стороны заявили о готовности поднять на новый уровень дружественные казахстанско-американские отношения, в том числе торгово-экономическое партнерство. Д. Трамп выразил заинтересованность в организации встречи двух лидеров в ближайшее время.

В заключение беседы избранный Президент США передал наилучшие пожелания всему казахстанскому народу в преддверии 25-летия Независимости республики, сообщила пресс-служба Президента.