Президент Казахстана и Премь­ер-министр Армении обсудили меры по дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества и «сверили часы» по актуальным вопросам международной повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев выразил готовность активно способствовать развитию Евразийского экономического союза с целью выстраивания торговых отношений государств – членов ЕАЭС с внешними партнерами.

Собеседники рассмотрели график предстоящих встреч, а также ход подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, запланированному на октябрь текущего года.

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщила пресс-служба Президента РК.