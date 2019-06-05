Состоялся телефонный разговор Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе телефонного разговора Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева с праздником Ораза айт и пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов, а народу Казахстана – процветания и благополучия.

В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам казахстанско-турецкого сотрудничества, а также региональной и меж­дународной повестки дня.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщила пресс-служба Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.