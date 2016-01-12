Телефонный разговор

Президент Украины поблагодарил за теплый прием и переговоры во время его официального визита в Казахстан.
Главы двух государств обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества в новых условиях использования альтернативных путей торговли. Также состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на юго-востоке Украины.
Президент Казахстана призвал к компромиссу в решении конфликта и снятию напряженности между Украиной и Россией.
Как сообщила пресс-служба Главы государства, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
