Telegram-бот по вопросам коронавируса запустили в Казахстане

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Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК запустил Telegram-бот по вопросам коронавирусной инфекции, передает Kazpravda.kz
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"НЦОЗ запустил Telegram-бот, с помощью которого пользователи могут получить ответы на вопросы по коронавирусной инфекции COVID-2019. Целью запуска является упрощение процедуры получения ответа на вопрос по коронавирусу гражданами страны. Чтобы получить информацию, нужно нажать на кнопку "Старт" в чате. Для того, чтобы запросить информацию, пользователю необходимо отправить команды, нажимая на соответствующие кнопки в чате. Далее пользователь сможет посмотреть ответы. Чтобы воспользоваться его услугами, нужно быть зарегистрированным пользователем Telegram", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Telegram-бот "Коронавирус – горячая линия" содержит основную информацию о коронавирусной инфекции (что такое коронавирус, пути передачи, симптомы, инкубационный период, как защитить себя от заражения, кто будет взят на карантин и так далее). Бот доступен на двух языках - русском и казахском.
Также отмечается, что на базе НЦОЗ по вопросам коронавируса действует круглосуточный call-центр (1406), 8 7172 768 043.
"Содействие в создании этого бота оказала группа энтузиастов-разработчиков, тем самым проявивших свою социальную ответственность и неравнодушие в ситуации по коронавирусу. Победим вирус вместе!" – добавили в ведомстве.
Telegram-бот доступен здесь
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