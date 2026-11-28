По словам Дурова, для взлома iPhone с устаревшей iOS может хватить открытия сайта. Telegram рассылает предупреждение пользователям старых версий системы и рекомендует установить последнее доступное обновление, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Telegram прислал пользователям iPhone с устаревшими версиями iOS предупреждение об угрозе безопасности и призвал обновить операционную систему для защиты данных. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в соцсети X, опубликовав скриншот уведомления.

«Пользователей iPhone взламывают в массовом масштабе. Если ваша iOS хотя бы немного устарела, все ваши данные под угрозой. Для взлома может быть достаточно просто открыть сайт. Мы отправляем это предупреждение всем нашим пользователям старых версий iOS», — написал Дуров.

В уведомлении Telegram говорится, что устаревшая версия системы содержит уязвимости, которые подвергают риску данные и учетные записи пользователя. «Обновите iOS, чтобы защитить свой телефон», — призывает мессенджер.

Ранее Apple уже выпускала обновления для устранения уязвимостей, связанных с обработкой веб-контента. В марте 2025 года компания призвала пользователей установить iOS 18.3.2. Обновление исправляло проблему в браузерном движке WebKit.

Согласно описанию Apple, специально подготовленный вредоносный веб-контент мог выйти за пределы изолированной среды браузера. Компания сообщала, что уязвимость могла использоваться в сложной атаке на конкретных людей с версиями системы до iOS 17.2.

В июле 2026 года Apple выпустила iOS 26.6 почти с 90 исправлениями безопасности. Как писал Forbes со ссылкой на специалистов по кибербезопасности, среди них также были исправления в WebKit.