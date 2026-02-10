Телеграмма поздравления

Президент
88

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Премьер-министру Санаэ Такаичи по случаю победы Либерально-демократической партии на парламентских выборах в Японии.

Фото: Акорда

«Несомненно, столь убедительный результат подтверждает широкую поддерж­ку соотечественниками Вашей мудрой политики и политической платформы возглавляемой Вами партии. Уверен, что Ваш неустанный труд и инициативы, направленные на обеспечение светлого будущего народа, откроют перед страной путь к еще более впечатляющим достижениям», – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана отметил, что с теплотой вспоминает свой официальный визит в Японию, в рамках которого были достигнуты договоренности, которые вывели двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность объединить усилия с Санаэ Такаичи в целях поддержания высокой динамики казахско-японских отношений и их дальнейшего углубления, сообщила пресс-служба Главы государства.

#поздравление #телеграмма #Япония #Акорда

Популярное

Все
Укрепляется взаимодействие со странами Ближнего Востока
Братское плечо
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
В заказчиках недостатка нет
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Помогают роботы выпускать кирпич
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Подписан меморандум о создании нового производства
Фундамент правовой системы государства
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
На страже дорожной безопасности
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане

Читайте также

Сомнительной практикой назвал Токаев внеплановые проверки б…
Токаев потребовал прекратить практику бесконечных межведомс…
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах …
Токаев дал три месяца на разработку нового плана по развити…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]