Телеграмма поздравления

В телеграмме отмечается, что итоги голосования продемонстрировали высокое доверие государств – членов Организации А. Гутерришу.



«Оказанный Вам вотум доверия имеет особое значение в контексте серьезных вызовов, стоящих сегодня перед нами. Главными вопросами деятельности Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы являются противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности в Центральной Азии и Афганистане, а также нераспространения ядерного оружия. Надеюсь на активное плодотворное сотрудничество в данном направлении», – говорится в обращении.



В завершение Глава государства пожелал А. Гутерришу успехов на ответственном посту, а также выразил надежду на дальнейшее развитие успешного взаимодействия нашей страны с ООН, сообщила пресс-служба Президента.

