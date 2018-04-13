​Телеграмма поздравления

Свежий выпуск
609

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Ильхаму Алиеву в связи с повторным избранием на пост Президента Азербайд­жанской Республики.

Глава государства от себя лично и от имени народа Казахстана ­поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой.

«Победа на прошедших выборах является доказательством высокой поддержки народом Азербайджана проводимой Вами политики, нап­равленной на дальнейшее приумножение благосостояния граждан и укрепление авторитета страны на международной арене.

Желаю Вам новых успехов в этой ответственной должности на пути процветания братского Азербайджана и плодотворного осуществления всех намеченных планов.

Также хочу отметить Ваш большой вклад в упрочение отношений между Казахстаном и Азербайджаном, основанных на крепкой дружбе и доверии.

Уверен, что сложившееся стратегическое сотрудничество между двумя странами будет и дальше динамично развиваться на благо светлого будущего наших народов», – говорится в телеграмме.

В завершение Глава государства пожелал мира и процветания всему братскому народу Азербайджана, сообщила пресс-служба Президента РК.

Популярное

Все
В Минцифры предупредили казахстанцев, получивших уведомления об утечке данных
Тарифное регулирование при экспорте семян подсолнечника стало камнем преткновения
Юношу из Щучинска, сумевшего задержать опасного, объявленного в розыск преступника, наградили полицейские
Нуждается ли пенсионная система в реформировании?
Уральским врачам дважды за последний месяц пришлось спасать жизни людей в экстремальных ситуациях
В области Абай из-за перелива талых вод закрыта трасса
Будущее – за «Болашаком»
В области Абай общественники провели проверку качества уличного освещения
«Глядеть в оба» не получается
Карагандинец отсудил денежную компенсацию у дорожной организации, по вине которой въехал в колодец и повредил свою машину
Петропавловск, бывший лидер по темпам ремонта многоэтажных домов, сегодня в числе аутсайдеров
Землетрясение все же можно предсказать?
Официальный полигон твердо-бытовых отходов наконец-то появился в Кокшетау
Принятый два года назад резонансный закон об ответственном обращении с животными планируют изменить
Лакокрасочное предприятие из Талдыкоргана способно полностью закрыть потребности всех дорожников республики в разметочных материалах – был бы спрос
Комфортные школы планируются не комфортными
Туристический потенциал Катон-Карагайского района получил высокую оценку на международной выставке ITB Berlin 2024
Глава государства поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Лидеры – «Тобол» и «Астана»
А поговорить?..
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
«BIRLIK» – и этим все сказано
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
В Астане пройдет международный турнир имени Жаксылыка Ушкемпирова
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
Погоны красоты
Отстаивая «Национальный интерес»
Сильные люди
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы

Читайте также

Семинары для организаторов выборов
Дамы, вперед!
А поговорить?..
Прекрасны, как весна

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]