​Телеграмма поздравления

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Ильхаму Алиеву в связи с повторным избранием на пост Президента Азербайд­жанской Республики.

Глава государства от себя лично и от имени народа Казахстана ­поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой.

«Победа на прошедших выборах является доказательством высокой поддержки народом Азербайджана проводимой Вами политики, нап­равленной на дальнейшее приумножение благосостояния граждан и укрепление авторитета страны на международной арене.

Желаю Вам новых успехов в этой ответственной должности на пути процветания братского Азербайджана и плодотворного осуществления всех намеченных планов.

Также хочу отметить Ваш большой вклад в упрочение отношений между Казахстаном и Азербайджаном, основанных на крепкой дружбе и доверии.

Уверен, что сложившееся стратегическое сотрудничество между двумя странами будет и дальше динамично развиваться на благо светлого будущего наших народов», – говорится в телеграмме.

В завершение Глава государства пожелал мира и процветания всему братскому народу Азербайджана, сообщила пресс-служба Президента РК.