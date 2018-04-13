​Телеграмма поздравления

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Ильхаму Алиеву в связи с повторным избранием на пост Президента Азербайджанской Республики.
Глава государства от себя лично и от имени народа Казахстана поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой.
«Победа на прошедших выборах является доказательством высокой поддержки народом Азербайджана проводимой Вами политики, направленной на дальнейшее приумножение благосостояния граждан и укрепление авторитета страны на международной арене.
Желаю Вам новых успехов в этой ответственной должности на пути процветания братского Азербайджана и плодотворного осуществления всех намеченных планов.
Также хочу отметить Ваш большой вклад в упрочение отношений между Казахстаном и Азербайджаном, основанных на крепкой дружбе и доверии.
Уверен, что сложившееся стратегическое сотрудничество между двумя странами будет и дальше динамично развиваться на благо светлого будущего наших народов», – говорится в телеграмме.
В завершение Глава государства пожелал мира и процветания всему братскому народу Азербайджана, сообщила пресс-служба Президента РК.