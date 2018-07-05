​Телеграмма поздравления

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с избранием на пост Президента Соединенных Штатов Мексики.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с изб­ранием на пост Президента Соединенных Штатов Мексики и пожелал всему дружественному народу Мексики мира и процветания.

«Уверен, что Ваш богатый опыт работы на политической и общественной службе внесет значительный вклад в дальнейшее развитие Мексики и укрепление ее авторитета на международной арене.

Убежден, что благодаря Вашей активной поддержке дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами и далее будут развиваться в духе взаимопонимания и стабильности», – говорится в телеграмме, сообщила пресс-служба Президента РК.