Телеграмма поздравления Свежий выпуск 6 июня 2019 г. 12:18 379 Глава государства направил поздравительную телеграмму Эгилсу Левитсу по случаю его избрания на пост Президента Латвийской Республики.«Уверен, что мы направим наши совместные усилия на укрепление казахстанско-латвийских отношений, основанных на дружбе и партнерстве, общности истории и ценностей. Желаю Вам успехов на столь ответственном посту, а дружественному народу Латвии – благополучия и процветания», – говорится в телеграмме, сообщила пресс-служба Президента.