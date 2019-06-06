Телеграмма поздравления

Глава государства направил поздра­вительную телеграмму Эгилсу Левитсу по случаю его избрания на пост Президента Латвийской Республики.

«Уверен, что мы направим наши совместные усилия на укрепление казахстанско-латвийских отношений, основанных на дружбе и партнерстве, общности истории и ценностей. Желаю Вам успехов на столь ответственном посту, а дружественному народу Латвии – благополучия и процветания», – говорится в телеграмме, сообщила пресс-служба Президента.