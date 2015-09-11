Телеграмма соболезнования Свежий выпуск 506

В телеграмме сообщается, что ­Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о кончине одного из видных руководителей Кыргызстана, патриота своей страны.

Глава государства отметил, что во время руководства республикой Т. Усубалиев внес значительный вклад в укрепление и развитие братской страны, завоевав уважение населения благодаря своему профессионализму и человеческим качествам.

В завершение Нурсултан Назарбаев­ от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким Т. Усубалиева, сообщила пресс-служба Президента.



