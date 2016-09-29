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​Телеграмма соболезнования

В телеграмме отмечается, что Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине бывшего президента Израиля Шимона Переса.

«В памяти казахстанского народа Шимон Перес навсегда останется дальновидным руководителем, исторически значимой личностью и авторитетным политиком, внесшим огромный вклад в улучшение наших двусторонних отношений», – говорится в соболезновании.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что относился к Шимону Пересу с большим уважением как к своему искреннему и преданному другу.

«Общение с ним всегда было полезным, и я с теплотой буду вспоминать наши встречи», – отмечается в телеграмме.

В завершение Глава государства, разделяя боль невосполнимой утраты, выразил Президенту Израиля и всему израильскому народу глубокие соболезнования, сообщила пресс-служба Президента. 

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