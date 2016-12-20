​Телеграмма соболезнования

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Глава государства, с прискорбием восприняв весть о постигшей тяжелой утрате, выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Геннадия Ивановича Зенченко.

В телеграмме отмечается, что многие годы своей трудовой жизни он посвятил сельскому хозяйству и внес большой вклад в социально-экономическое развитие страны. Г. Зенченко всегда отличали замечательные человеческие качества, высокий профессионализм, богатый практический опыт и преданность избранному делу.

Его заслуги отмечены высоким званием «Қазақстанның Еңбек Ері» и другими государственными наградами.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что светлая память о Г. Зенченко навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, сообщила пресс-служба Президента. 

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