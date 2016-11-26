Телеграмма соболезнования

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Глава государства с глубокой скорбью воспринял печальное известие о многочисленных жертвах в результате аварии на строящейся электростанции в городском округе Фэнчэн провинции Цзянси.
Нурсултан Назарбаев от имени всех казахстанцев и от себя лично выразил соболезнование Председателю КНР, семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила пресс-служба Президента.
Телефонный разговор
Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщила пресс-служба Президента.
Нурсултан Назарбаев от имени всех казахстанцев и от себя лично выразил соболезнование Председателю КНР, семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила пресс-служба Президента.
Телефонный разговор
Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщила пресс-служба Президента.