Статьи Телеграмма соболезнования

Глава государства с глубокой скорбью воспринял печальное извес­тие о многочисленных жертвах в результате аварии на строящейся электростанции в городском округе Фэнчэн провинции Цзянси.

Нурсултан Назарбаев от имени всех казахстанцев и от себя лично выразил соболезнование Председателю КНР, семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила пресс-служба Президента.





Телефонный разговор

Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны, сооб­щила пресс-служба Президента.

