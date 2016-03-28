​Телеграмма соболезнования

В телеграмме отмечается, что Президент с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о трагедии, в результате которой погибло и пострадало большое число невинных людей. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что никого не оставило безразличным то обстоятельство, что большинство погибших составляли женщины и дети.

«Казахстан категорически осуждает действия международного экстремизма и терроризма, которые угрожают всей мировой безопасности. Жестокое событие в Лахоре еще раз подтвердило, что в цивилизованном обществе нет места безжалостным радикальным группировкам и их идеологии», – говорится в телеграмме.

В завершение Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших, всему народу Пакистана, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила пресс-служба Президента. 

