​Телеграмма соболезнования

В телеграмме отмечается, что Нурсултан Назарбаев с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о гибели граждан Бразилии в результате авиакатастрофы, произошедшей в воздушном пространстве Республики Колумбии.

«Разделяя боль утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему бразильскому народу», – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к семьям, сообщила пресс-служба Президента.