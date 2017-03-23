​Телеграмма соболезнования

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В телеграмме сообщается, что Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели мирных граждан в результате произошедшего террористического акта вблизи Пар­ламента Великобритании.

«Это действие расценивается как террористический акт против всего цивилизованного мира. Разделяя горечь утраты, выражаю искренние соболезнования народу и Правительству Соединенного Королевства, а также родным и близким пострадавших», – говорится в соболезновании.

Также в телеграмме отмечается, что Казахстан резко осуждает любые формы проявления терроризма и призывает объединить международные усилия в борьбе с этим злом, сообщила пресс-служба Президента.

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