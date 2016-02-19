​Телеграмма соболезнования

В телеграмме отмечается, что известие о происшествии, в результате которого погибло и пострадало большое количество невинных людей, не оставило казахстанцев безразличными.

Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что данная трагедия является общей для наших братских стран. В связи с этим Глава государства отметил свою обеспокоенность по поводу случившегося, а также выразил просьбу передать турецкому народу слова поддерж­ки от всех казахстанцев.

«Казахстан осуждает любые формы и способы террористических действий. Пролитие невинной крови не может быть оправдано никакими целями. В нынешнее тревожное время, когда нарастают современные вызовы, мы готовы совместно с Турцией объединить усилия для обеспечения международной безопас­ности и стабильности», – говорится в телеграмме.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Р. Эрдогану, родным и близким погибших и пострадавших, всему турецкому народу. Также Нурсултан Назарбаев пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, сообщила пресс-служба Президента.