Глава государства, с прискорбием восприняв весть о постигшей тяжелой утрате, выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Геннадия Ивановича Зенченко.



В телеграмме отмечается, что многие годы своей трудовой жизни он посвятил сельскому хозяйству и внес большой вклад в социально-экономическое развитие страны. Г. Зенченко всегда отличали замечательные человеческие качества, высокий профессионализм, богатый практический опыт и преданность избранному делу.



Его заслуги отмечены высоким званием «Қазақстанның Еңбек Ері» и другими государственными наградами.



Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что светлая память о Г. Зенченко навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.