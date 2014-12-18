Телеграмма соболезнования Свежий выпуск 605

В телеграмме отмечается, что Глава государства с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели мирных людей, большинство которых составляют дети школьного возраста.

«Казахстан категорически осуждает международный экстремизм и терроризм, несущий значительную угрозу безопасности и миру. Жестокий террористический акт в Пешаваре еще раз доказал, что в цивилизованном мире нет места радикальным группам», – говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил родным и близким погибших и всему народу Пакистана искренние соболезнования, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате террористического акта, сообщила пресс-служба Президента.



