Телеграмма соболезнования

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В телеграмме отмечается, что Глава государства с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели мирных людей, большинство которых составляют дети школьного возраста.
«Казахстан категорически осуждает международный экстремизм и терроризм, несущий значительную угрозу безопасности и миру. Жестокий террористический акт в Пешаваре еще раз доказал, что в цивилизованном мире нет места радикальным группам», – говорится в телеграмме.
Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил родным и близким погибших и всему народу Пакистана искренние соболезнования, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате террористического акта, сообщила пресс-служба Президента.

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