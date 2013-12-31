Телеграмма соболезнования

В телеграмме отмечается, что Нурсултан Назарбаев с чувством глубокой скорби воспринял весть о случившейся трагедии в результате террористических актов, повлекших многочисленные жертвы.

Президент Казахстана выразил глубокие соболезнования и попросил передать слова поддержки семьям, родным и близким погибших и пострадавших, а также слова сочувствия всему народу Российской Федерации.

Глава государства подчеркнул, что народ Казахстана решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и призывает все мировое сообщество к расширению сотрудничества для борьбы с этим злом, сообщила пресс-служба Президента.