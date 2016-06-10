Телеграмма

Владимир Путин выразил Нурсултану Назарбаеву глубокие соболезнования в связи с гибелью казахстанских военнослужащих и мирных граждан нашей страны в результате вылазки террористов в городе Актобе.

«Случившееся еще раз подтверждает, что терроризм не знает границ и представляет реальную опас­ность для всех стран и народов мира. Победить это зло возможно только объединенными усилиями всего мирового сообщества. Хотел бы подтвердить, что Россия готова к дальнейшему укреплению партнерского взаимодействия с Казахстаном на антитеррорис­тическом направлении», – говорится в телеграмме.

Владимир Путин также просил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от рук боевиков, сообщила пресс-служба Президента РК.