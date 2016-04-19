Статьи Телеграммы соболезнования

В телеграмме отмечается, что Президент с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах в результате землетрясения в Эквадоре.

В связи с этим, разделяя боль утраты с родными и близкими погибших, Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Р. Корреа и всему народу Эквадора, сообщила пресс-служба Президента.

В телеграмме отмечается, что Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате землетрясения на острове Кюсю на прошлой неделе.Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования семьям, потерявшим близких, Императору Акихито и всему японскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от природной катастрофы, сообщила пресс-служба Президента.



