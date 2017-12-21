​Телеграммы соболезнования

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного актера театра и кино, народного артиста Казахстана Кумана Тастанбекова в связи с его кончиной.

В телеграмме отмечается значительная роль Кумана Тастанбекова в развитии отечественного театра и кино, а также в воспитании молодого поколения казахстанцев.

«Я верю, что его светлый образ и вклад в национальное искусство навсегда останутся в памяти народа», – говорится в телеграмме, сообщила пресс-служба Президента.

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Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким выдающегося отечественного спортсмена Тимура Сегизбаева в связи с его кончиной.

Президент Казахстана, разделяя горечь утраты, выразил соболезнования семье знаменитого футболиста и спортивного деятеля.

В телеграмме особо подчеркиваются заслуги Тимура Сегизбаева в деле развития казахстанского футбола и пропаганды спортивного образа жизни среди детей и молодежи.

«Будучи тренером, а также находясь в числе руководителей Футбольной ассоциации Казахстана, он внес значительный вклад в развитие этого вида спорта в нашей стране», – говорится в телеграмме.

Глава государства выразил уверенность в том, что имя Тимура Сегизбаева навсегда останется в памяти народа, сообщила пресс-служба Президента.